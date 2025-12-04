  1. استانها
۲۲ واحد مسکونی مددجویان در زنجان افتتاح شد

زنجان- رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور گفت:در سال جاری ۲۲ واحد مسکونی مددجویی در استان زنجان افتتاح شد که ۱۶ واحد آن در روستاها قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر. سید مرتضی بختیاری روز پنجشنبه در دیدار با حجت الاسلام سید مصطفی حسینی نماینده ولی‌فقیه در زنجان، افزود: برای ساخت این واحدها حدود ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است همچنین با همکاری استانداری و بانک‌ها، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی پنج کیلوواتی خانوارهای تحت پوشش در دستور کار قرار گرفته که تنها در یک مرحله ۲۷ سامانه خورشیدی به بهره‌برداری رسیده است.

رییس کمیته امداد کشور افزود: از سال ۱۴۰۰ سیستم‌های امداد به‌طور کامل هوشمند شده و اکنون با ۷۰ دستگاه از طریق وب‌سرویس در ارتباط هستیم.

بختیاری گفت: با اتصال به ثبت احوال و ثبت اسناد، احراز شرایط مددجویان در کمترین زمان انجام می‌شود و افراد می‌توانند بدون مراجعه حضوری از داخل منزل درخواست خود را ثبت کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش، اظهار داشت: طی چهار سال اخیر، کمیته امداد با همکاری دولت، خیرین و بنیاد مسکن ۹۸ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی برای نیازمندان در کشور ساخته که این رقم نشان‌دهنده ظرفیت عظیم مشارکت مردمی و برکت مراکز نیکوکاری است.

رییس کمیته امداد کشور، بر نقش اثرگذار نیکوکاران و توسعه رویکرد مردمی‌سازی تأکید کرد و گفت: مجموع کمک‌های مردمی به کمیته امداد و مراکز نیکوکاری در استان زنجان طی سال ۱۴۰۳ به بیش از ۲۴۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است.

بختیاری گفت: با وجود تورم و مشکلات معیشتی، نه تنها میزان کمک‌ها کاهش نیافته، بلکه در هفت‌ماهه نخست سال جاری با رشد ۲۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۷۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است.

وی با اشاره به توسعه مراکز نیکوکاری، افزود: اکنون ۱۸۵ مرکز نیکوکاری در استان زنجان فعال است که ۷۳ مرکز در مساجد مستقرند و این مساله باعث شده کمک‌ها دقیق‌تر و محله‌محور به دست نیازمندان برسد.

بختیاری ادامه داد: مجموع کمک مراکز نیکوکاری در سال گذشته ۲۶۷ میلیارد تومان بوده است که امسال نیز این روند افزایشی ادامه دارد.

رییس کمیته امداد کشور با اشاره به اهمیت توانمندسازی گفت: سال گذشته ۲ هزار و ۳۶۲ فرصت شغلی در استان ایجاد شد و امسال با وجود تأخیر در ابلاغ سهم اشتغال، تاکنون ۳۱۹ فرصت شغلی محقق شده و سهم امسال استان چهار هزار و ۳۰ فرصت شغلی تعیین شده، برای حمایت از اشتغال نیازمندان نیز ۳۷۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه در نظر گرفته شده است.

