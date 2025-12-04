۲۲ واحد مسکونی مددجویان در زنجان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر. سید مرتضی بختیاری روز پنجشنبه در دیدار با حجت الاسلام سید مصطفی حسینی نماینده ولیفقیه در زنجان، افزود: برای ساخت این واحدها حدود ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است همچنین با همکاری استانداری و بانکها، توسعه نیروگاههای خورشیدی پنج کیلوواتی خانوارهای تحت پوشش در دستور کار قرار گرفته که تنها در یک مرحله ۲۷ سامانه خورشیدی به بهرهبرداری رسیده است.
رییس کمیته امداد کشور افزود: از سال ۱۴۰۰ سیستمهای امداد بهطور کامل هوشمند شده و اکنون با ۷۰ دستگاه از طریق وبسرویس در ارتباط هستیم.
بختیاری گفت: با اتصال به ثبت احوال و ثبت اسناد، احراز شرایط مددجویان در کمترین زمان انجام میشود و افراد میتوانند بدون مراجعه حضوری از داخل منزل درخواست خود را ثبت کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش، اظهار داشت: طی چهار سال اخیر، کمیته امداد با همکاری دولت، خیرین و بنیاد مسکن ۹۸ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی برای نیازمندان در کشور ساخته که این رقم نشاندهنده ظرفیت عظیم مشارکت مردمی و برکت مراکز نیکوکاری است.
رییس کمیته امداد کشور، بر نقش اثرگذار نیکوکاران و توسعه رویکرد مردمیسازی تأکید کرد و گفت: مجموع کمکهای مردمی به کمیته امداد و مراکز نیکوکاری در استان زنجان طی سال ۱۴۰۳ به بیش از ۲۴۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است.
بختیاری گفت: با وجود تورم و مشکلات معیشتی، نه تنها میزان کمکها کاهش نیافته، بلکه در هفتماهه نخست سال جاری با رشد ۲۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۷۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است.
وی با اشاره به توسعه مراکز نیکوکاری، افزود: اکنون ۱۸۵ مرکز نیکوکاری در استان زنجان فعال است که ۷۳ مرکز در مساجد مستقرند و این مساله باعث شده کمکها دقیقتر و محلهمحور به دست نیازمندان برسد.
بختیاری ادامه داد: مجموع کمک مراکز نیکوکاری در سال گذشته ۲۶۷ میلیارد تومان بوده است که امسال نیز این روند افزایشی ادامه دارد.
رییس کمیته امداد کشور با اشاره به اهمیت توانمندسازی گفت: سال گذشته ۲ هزار و ۳۶۲ فرصت شغلی در استان ایجاد شد و امسال با وجود تأخیر در ابلاغ سهم اشتغال، تاکنون ۳۱۹ فرصت شغلی محقق شده و سهم امسال استان چهار هزار و ۳۰ فرصت شغلی تعیین شده، برای حمایت از اشتغال نیازمندان نیز ۳۷۰ میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه در نظر گرفته شده است.
