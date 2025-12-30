به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلینژاد معاون شهردار تهران، چندین پروژه در دست احداث و خاتمه یافته در منطقه ۱۸ شهرداری تهران را مورد بازدید و بررسی قرار داد.
بر این اساس، شهردار منطقه ۱۸ تهران، مدیران عامل «سازمان املاک و مستغلات شهرداری» و «شرکت سرمایهگذاری شهر» و همچنین مدیران کل حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری، معاون شهردار تهران را همراهی میکردند.
احداث «ساختمان جدید شهرداری منطقه ۱۸»، رفع معارضین باقیمانده در غربیترین محدوده پروژه باغراه حضرت زهرا (س)، رفع معارضین ملکی و احداث «معبر ۲۰ متری عابدینی» و احداث ساختمان «دی کلینیک» از جمله پروژههای بررسی شده اخیر محسوب میشود.
گفتنی است، «دی کلینیک» نخستین درمانگاه شهرداری تهران در محدوده جغرافیایی شهرداری منطقه ۱۸ تهران به شمار میرود و با پیشرفت فیزیکی ۹۳ درصد در بلوار مدائن جانمایی شده است.
مجموعه درمانی مذکور، با همکاری شرکت شهر سالم شهرداری تهران در آستانه بهرهبرداری قرار دارد و شرکت سرمایهگذاری شهر نیز با دستور مؤکد معاون شهردار تهران، مبنی بر «اولویت خرید از تولیدکنندگان داخلی»، مسئولیت تجهیز ساختمان را عهدهدار شده است.
در بخش دیگری از بازدیدهای اخیر، پروژههای خاتمه یافته و گرهگشای تردد شهروندان نیز در جنوب غرب تهران مورد بررسی قرار گرفت و شهردار منطقه ۱۸ تهران درباره اقدامات انجام شده در این پروژهها توضیحاتی ارائه داد.
از جمله این پروژهها میتوان به «تعریض محور زندیه به میرهاشم» بعد از ۵ دهه اشاره کرد که با الگویی جدید و کمترین فشار بر منابع مالی شهرداری، ۵۳ معارض آن رفع و محور تعریض و بهسازی شده است.
همچنین از «تعریض خیابان مهر و احداث زیرگذر زقر»، به منظور تفکیک تردد عابرین پیاده و خودروهای عبوری، به عنوان یکی دیگر از پروژههای خاتمه یافته و درخواستی شهروندان در شهرداری منطقه ۱۸ بازدید شد.
در جریان برگزاری جلسه متعاقب بازدید، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری از اقدامات شهرداری منطقه ۱۸ برای رفع موانع اجرایی پروژههای متمرکز در منطقه و پروژههای اولویتدار در مقیاس شهرداری تهران تقدیر کرد.
محمدعلینژاد تکمیل پروژه درمانگاه دی کلینیک در کوتاهترین زمان ممکن را مورد تأکید قرار داد و ضمن یادآوری خرید تجهیزات پزشکی و تأسیسات باقیمانده ساختمان از تأمینکنندگان داخلی، به پشتیبانی مالی لازم از این پروژه اشاره کرد.
در ادامه انارکی محمدی مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری به الگوهای نوین مواجهه با معارضین ملکی شهرداری تهران اشاره کرد و منطقه ۱۸ شهرداری را پیشرو در این زمینه عنوان کرد.
همچنین شهردار منطقه ۱۸ پایتخت، از رفع ۷۸۰۰ متر معارض در پروژه باغراه حضرت زهرا (س) به ویژه محدوده خیابان عزیزی و احداث دو معبر در مجاورت این پروژه خبر داد.
محمدی ضمن تقدیر از حمایتهای معاونت مالی شهرداری از پروژههای در دست احداث منطقه ۱۸، احداث درمانگاه منطقه را دغدغه کارکنان شهرداری عنوان کرد و از تلاشها برای افتتاح آن تا پایان سال خبر داد.
گفتنی است، منطقه ۱۸ شهرداری تهران در جنوب غرب تهران واقع شده و مسئولیت خدمترسانی به شهروندان محلههایی از جمله یافتآباد، شادآباد و شهرک قائم را دارد.
