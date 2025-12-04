به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، پلیس رژیم صهیونیستی امروز پنجشنبه مدعی جاسوسی یک صهیونیست ۳۷ ساله ساکن عسقلان برای ایران شد.

پلیس این رژیم اضافه کرد که شخص مذکور هزاران دلار از ایران برای ارسال اطلاعات به این کشور دریافت کرده است.

این ادعاها جدید نیست و مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی هر از چند گاهی به بهانه جاسوسی برای ایران، اسرائیلی‌ها را بازداشت می‌کنند تا بر شکست و ناتوانی خود سرپوش بگذارند و افکار معترضان داخلی را منحرف کنند.

با این حال فکر گسترش جاسوسی در میان صهیونیست‌ها باعث شده اوضاع امنیتی اراضی اشغالی تا حدی متشنج شود که به تازگی زویکا بروت شهردار بات یام مدعی شد که از زمان آغاز جنگ تا به این لحظه تلاش‌های زیادی برای جذب صهیونیست‌ها در فضای مجازی با هدف جاسوسی برای ایران انجام شده است. وی هشدار داد: ایرانی‌ها به بات یام رسیده‌اند و این یک شوخی نیست.