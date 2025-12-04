به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال به نقل از گزارشی رسمی از دفتر دفاع عمومی در سرزمینهای اشغالی، از وخامت بیسابقه اوضاع اسرای فلسطینی در زندانهای اسرائیل پرده برداشت.
این گزارش صهیونیستی اثبات میکند که زندانهای صهیونیستی با ازدحام شدید اسرای فلسطینی مواجه هستند، به طوری که اسرا در فضاهای بسیار تنگ انباشته شدهاند و بسیاری از آنها مجبورند در سلولهایی که حداقل استانداردهای انسانی را ندارند، روی زمین بخوابند.
این گزارش میافزاید که تعداد زیادی از اسرای فلسطینی تقریباً هر روز مورد حملات فیزیکی مکرر توسط نگهبانان قرار میگیرند.
بنا بر اعلام این گزارش صهیونیستی، افت خطرناک کیفیت غذا و مراقبتهای بهداشتی، علاوه بر کمبود شدید بهداشت و عدم درمان مناسب در زندانهای رژیم صهیونیستی به وفور دیده میشود.
این روزنامه میافزاید که این بیتوجهی منجر به شیوع بیماریهای پوستی و سوءتغذیه شده است، این در حالی است که برخی از زندانیان نیز از جراحات ناشی از ضرب و شتم رنج میبرند و از مراقبتهای لازم بی بهره هستند.
