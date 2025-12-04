به گزارش خبرگزاری مهر، سید امید احمدپور، مدیر پایانه بار بندر امام خمینی (ره) با اشاره به ثبت مکانیزه ورود و خروج رانندگان در پایانه بار بندر امام خمینی (ره)، گفت: همچنین در این پایانه مجوز بارگیری برای هر کامیون، یک بار صادر می‌شود.

وی همچنین از اجرای اقدامات عمرانی مانند تعمیر و بازسازی حمام‌ها و موتورخانه، توسعه و تفکیک پارکینگ‌های خودروهای شخصی، بازسازی دیوارهای پیرامونی با هدف افزایش خدمات رفاهی و افزایش کیفیت خدمات این پایانه بار خبر داد.

مدیر پایانه بار بندر امام خمینی (ره) افزود: همچنین با توجه به تردد روزانه بیش از ۴۰۰۰ دستگاه خودروی سنگین و به‌منظور بالا بردن ضریب ایمنی پایانه، یک خودروی آتش‌نشانی خریداری شده است.

احمدپور در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص عدم پرداخت مبالغ بارنامه، تصریح کرد: در راستای حل اینگونه مسائل، از ابتدای سال جاری ۷۸۰۰ پرونده شکایت رانندگانی که مبلغ بارنامه آن‌ها توسط شرکت‌های حمل‌ونقل پرداخت نشده بود، حل و فصل شده است.