۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۱

ثبت ۴۶۶ هزار سفر ناوگان حمل‌ونقل کالا در پایانه بار بندر امام خمینی

مدیر پایانه بار بندر امام خمینی (ره) از ثبت ۴۶۶ هزار سفر از این پایانه در ۸ ماهه سپری شده از سال جاری و افزایش ۲۲ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امید احمدپور، مدیر پایانه بار بندر امام خمینی (ره) با اشاره به ثبت مکانیزه ورود و خروج رانندگان در پایانه بار بندر امام خمینی (ره)، گفت: همچنین در این پایانه مجوز بارگیری برای هر کامیون، یک بار صادر می‌شود.

وی همچنین از اجرای اقدامات عمرانی مانند تعمیر و بازسازی حمام‌ها و موتورخانه، توسعه و تفکیک پارکینگ‌های خودروهای شخصی، بازسازی دیوارهای پیرامونی با هدف افزایش خدمات رفاهی و افزایش کیفیت خدمات این پایانه بار خبر داد.

مدیر پایانه بار بندر امام خمینی (ره) افزود: همچنین با توجه به تردد روزانه بیش از ۴۰۰۰ دستگاه خودروی سنگین و به‌منظور بالا بردن ضریب ایمنی پایانه، یک خودروی آتش‌نشانی خریداری شده است.

احمدپور در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص عدم پرداخت مبالغ بارنامه، تصریح کرد: در راستای حل اینگونه مسائل، از ابتدای سال جاری ۷۸۰۰ پرونده شکایت رانندگانی که مبلغ بارنامه آن‌ها توسط شرکت‌های حمل‌ونقل پرداخت نشده بود، حل و فصل شده است.

فاطمه امیر احمدی

