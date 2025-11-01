ترمیم و نگهداری ۶۲۴۰ کیلومتر از کریدورهای کشور طی ۶ماهه امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، اروجعلی علیزاده معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، از اجرای بیش از ۶ هزار و ۲۴۰ کیلومتر عملیات روکش، ترمیم و نگهداری در کریدورهای اصلی کشور طی ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد.

وی با اشاره به وسعت و اهمیت کریدورهای ده‌گانه کشور در شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: در حال حاضر ۱۱۳ اکیپ فعال راهداری در این مسیرها مشغول فعالیت هستند و عملیات نگهداری با هدف افزایش ایمنی، کاهش سایش سطح راه و ارتقای کیفیت عبور و مرور در حال انجام است.

علیزاده درباره جزئیات اجرای عملیات نگهداری راه‌ها در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ افزود: در این مدت، بیش از هزار و ۹۸۵ کیلومتر روکش آسفالت تقویتی، حدود ۷۰۵ کیلومتر روکش آسفالت حفاظتی و بیش از سه‌هزار و ۵۵۰ کیلومتر لکه‌گیری و درزگیری در سطح کریدورهای اصلی کشور به اجرا درآمده است.

معاون راهداری با اشاره به گستره ۲۴ هزار و ۵۹۶ کیلومتری کریدورهای ده‌گانه کشور تصریح کرد: محورهای تهران - مشهد، تهران - بازرگان، تهران - بندرعباس و تهران - بوشهر بخشی از مهم‌ترین مسیرهای این شبکه محسوب می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: عملیات نگهداری، روکش و ترمیم به‌صورت سالانه در مسیرهای مشهد - چابهار، تهران - خسروی، تهران - خرمشهر، بازرگان - بندر امام، خرمشهر - چابهار و اردبیل - مشهد نیز با هدف تسهیل در تردد کاربران جاده‌ای و جابه‌جایی کالاهای اساسی کشور انجام می‌شود.

علیزاده در پایان تأکید کرد: عملیات روکش آسفالت و نگهداری کریدورهای اصلی در نیمه دوم سال جاری نیز تداوم دارد و این برنامه‌ها با رویکرد پایداری زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتقای سطح خدمات‌رسانی در جاده‌های اصلی کشور دنبال خواهد شد.