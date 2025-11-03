به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حمداللهی مدیرکل دفتر حملونقل کالای سازمان راهداری و حملونقل جادهای از جابهجایی بیش از ۳۴۵ میلیون تن انواع کالا در هفت ماه نخست امسال و رشد ۲.۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته در سطح راههای کشور خبر داد.
وی با اشاره به صدور ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بارنامه در هفت ماه نخست سال جاری، افزود: در این مدت، ۱۴ میلیون تن انواع کالای اساسی از بنادر کشور حمل و در سطح شبکه راههای کشور جابهجا شده و با رشد ۱۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.
مدیرکل دفتر حملونقل کالا خاطرنشان کرد: همچنین حمل بیش از ۱۱۴ میلیون تن مواد معدنی و مصالح ساختمانی در کشور، از افزایش ۴.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ خبر میدهد.
حمداللهی یادآور شد: جابهجایی انواع کالا در سطح شبکه راههای کشور توسط ۴۸۳ هزار دستگاه ناوگان باری فعال با میانگین عمر کمتر از ۱۹ سال انجام میشود، همچنین بیش از ۲۵۰ هزار دستگاه وانتبار دارای کارت هوشمند در حوزه بینشهری فعالیت میکنند.
وی در پایان با اشاره به فعالیت بالغ بر ۵۷۰ هزار راننده در بخش حملونقل کالای بینشهری، خاطرنشان کرد: هماکنون ۵ هزار و ۸۵۶ شرکت و مؤسسه حملونقل کالا نیز در کشور در حال فعالیت و خدماترسانی در حوزه جابهجایی و تأمین کالاهای مورد نیاز هموطنان هستند.
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