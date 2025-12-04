کنترل استان یمن نزدیک مرزهای عمان به دست عناصر وابسته به امارات افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی الجدید، عناصر وابسته به شورای انتقالی جنوب یمن تحت حمایت امارات بامداد امروز کنترل استان المهره واقع در شرق این کشور را به دست گرفتند؛ استانی که در نزدیکی مرز مشترک با عمان قرار دارد.

بر اساس این گزارش، کنترل این استان از سوی فرماندهان نظامی وابسته به دولت خودخوانده یمن به عناصر مذکور بدون جنگ و درگیری تحویل داده شد.

استان المهره دومین استان بزرگ یمن بعد از حضر موت از لحاظ مساحت به شمار می‌رود و ۲ گذرگاه مرزی با کشور عمان دارد.

این واقعه بعد از گذشت چند ساعت از اعلام حصول توافق میان مسئولان محلی استان حضرموت و قبائل این منطقه با وساطت عربستان صورت گرفت.

حزام الاسد عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن پیشتر تاکید کرده بود که اتفاقات این روزهای حضرموت و دیگر استان‌های جنوبی و مناطق اشغالی، تلاش آشکار برای تقسیم نفوذ و ثروت ملی یمن بین مزدوران اماراتی-سعودی، تحت پوشش مستقیم آمریکا و انگلیس است.

الاسد در گفتگو با شبکه المسیره افزود که واقعیت‌های میدانی ثابت می‌کند که آنچه به نام تیپ‌های امارات، تیپ‌های العمالقه، تیپ‌های سعودی و «سپر میهن» خوانده می‌شود، چیزی جز تشکیلات مزدور نیستند که طبق یک دستور کار واحد حرکت می‌کنند و هدف آنها غارت ثروت‌ها و کنترل بر موقعیت‌های جغرافیایی حساس یمن است.

به گفته این عضو ارشد انصار الله، امارات بر سواحل جنوب غربی و مناطقی در عدن و شبوه تمرکز دارد، در حالی که عربستان سعودی به دنبال گسترش نفوذ خود در حضرموت و المهره است و برای جلوگیری از نزدیک شدن ابوظبی به مناطق تحت نفوذ خود تلاش می‌کند.

الاسد افزود که حضور آمریکا و انگلیس در المهره، حضرموت و سایر مناطق اشغالی، حجم دخالت خارجی و تسلط آن بر تصمیم‌گیری در آنجا را تأیید می‌کند. وضعیت بد خدمات و معیشت و فروپاشی امنیتی در جنوب کشور، ماهیت اشغال چندوجهی را منعکس می‌کند که توسط آمریکا اداره می‌شود و بین امارات و عربستان سعودی بر اساس منافع آنها تقسیم می‌شود.