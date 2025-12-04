  1. بین الملل
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۰

کنترل استان یمن نزدیک مرزهای عمان به دست عناصر وابسته به امارات افتاد

گزارش‌های رسانه‌ای از آن حکایت دارند که کنترل شهر مرزی یمن نزدیک کشور عمان به دست عناصر وابسته به امارات افتاد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی الجدید، عناصر وابسته به شورای انتقالی جنوب یمن تحت حمایت امارات بامداد امروز کنترل استان المهره واقع در شرق این کشور را به دست گرفتند؛ استانی که در نزدیکی مرز مشترک با عمان قرار دارد.

بر اساس این گزارش، کنترل این استان از سوی فرماندهان نظامی وابسته به دولت خودخوانده یمن به عناصر مذکور بدون جنگ و درگیری تحویل داده شد.

استان المهره دومین استان بزرگ یمن بعد از حضر موت از لحاظ مساحت به شمار می‌رود و ۲ گذرگاه مرزی با کشور عمان دارد.

این واقعه بعد از گذشت چند ساعت از اعلام حصول توافق میان مسئولان محلی استان حضرموت و قبائل این منطقه با وساطت عربستان صورت گرفت.

حزام الاسد عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن پیشتر تاکید کرده بود که اتفاقات این روزهای حضرموت و دیگر استان‌های جنوبی و مناطق اشغالی، تلاش آشکار برای تقسیم نفوذ و ثروت ملی یمن بین مزدوران اماراتی-سعودی، تحت پوشش مستقیم آمریکا و انگلیس است.

الاسد در گفتگو با شبکه المسیره افزود که واقعیت‌های میدانی ثابت می‌کند که آنچه به نام تیپ‌های امارات، تیپ‌های العمالقه، تیپ‌های سعودی و «سپر میهن» خوانده می‌شود، چیزی جز تشکیلات مزدور نیستند که طبق یک دستور کار واحد حرکت می‌کنند و هدف آنها غارت ثروت‌ها و کنترل بر موقعیت‌های جغرافیایی حساس یمن است.

به گفته این عضو ارشد انصار الله، امارات بر سواحل جنوب غربی و مناطقی در عدن و شبوه تمرکز دارد، در حالی که عربستان سعودی به دنبال گسترش نفوذ خود در حضرموت و المهره است و برای جلوگیری از نزدیک شدن ابوظبی به مناطق تحت نفوذ خود تلاش می‌کند.

الاسد افزود که حضور آمریکا و انگلیس در المهره، حضرموت و سایر مناطق اشغالی، حجم دخالت خارجی و تسلط آن بر تصمیم‌گیری در آنجا را تأیید می‌کند. وضعیت بد خدمات و معیشت و فروپاشی امنیتی در جنوب کشور، ماهیت اشغال چندوجهی را منعکس می‌کند که توسط آمریکا اداره می‌شود و بین امارات و عربستان سعودی بر اساس منافع آنها تقسیم می‌شود.

    • رسول IR ۱۶:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      11 4
      پاسخ
      این وضعیت برای یمنی ها خطرناک است.
    • سعید‌آریایی IR ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      4 3
      پاسخ
      انگلیس‌فریبکاری‌هست‌که‌جهت‌به‌دست‌آوردن‌اهرم‌فشار‌علیه‌ایران‌وچین‌وروسیه وچندکشور‌دیگر‌ازدوجبهه‌واردعمل‌شده‌ونزوئلا‌ جهت‌تامین‌نفت‌درزمان‌جنجال‌خاورمیانه‌که‌حتی‌ کشورهای‌عربی‌هم‌رادرآن‌می‌بلعد. هدف‌دوم‌همان‌ساختن‌خاورمیانه‌به‌عنوان‌اهرم‌ فشار‌ودراین‌نقشه‌شیطانی‌انگلیس‌که‌‌آمریکاو انگلیس‌باهم‌دریک‌جهت‌هستند.کشورهای‌عربی‌ باخت‌خواهند‌کرد وشکی‌درنقشه‌های‌آنان‌وجود‌ندارد
    • IR ۱۷:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      3 7
      پاسخ
      سریعا سپاه و بسیج با اذن رهبری حضور و باید نگذاشت دست امارات بیفتند
    • حیدر،حیدر،حیدر IR ۲۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      7 2
      پاسخ
      بدون شک،یکپارچگی یمن،سبب خروج نیروهای اشغال گرمیشود،اما هزینه دارد.
    • سیده.ا.ت IR ۲۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      9 4
      پاسخ
      رزمندگان یمن ثابت کرده اند که با غیرت تربن و باعزت ترین انسان های روی زمین اند؛ مسلمانانی نترس و مقاوم. بر ملت های دنیا لازم است از چنین انسان های قهرمانی در مقابل کشورهای جنایتکار غربی و کشورهای مزدور منطقه ای شان چون امارات دفاع کنند. دفاع به هر طریق ممکن. دفاع از آن ها دفاع از بشریت خواهد بود.
    • علی IR ۰۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      4 3
      پاسخ
      انشاالله زنده باشیم و نابودی کشورهای زباله دان عربی ببینیم که چطوری یکی پس از دیگری دست امریکا و انگلیس میفتن یمن پیروزهست به امیدخدا
    • محمد IR ۰۶:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 1
      پاسخ
      راحت با دلار های نفتی جنوب یمن را برده خود کردند
    • IR ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      باید همه به کمک یمنیها بروند و استانهای یمن که اشغال کردن از چنگال انها ازاد کرد چونکه یمنیها تنها مسلمانهایی هستن که خودشون به همه جهان ثابت کردن که دلیر و نترس هستن
    • سعیددیهیم US ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      1سال پیش گفتم یمن باید پالایشگاه‌های نفتی امارات و عربستان میزد حتی سوریه هم الان از دست نرفته بود..میخواهید تو خاورمیانه حکومت کنید نفت را گران کنید والسلام
    • IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      0 0
      پاسخ
      امارات از اسرائیل بدتر شده سومالی،یمن،سوریه،جزایر ایرانی ودر حال حاضر دست دردست آمریکا درحال تاختن است روباه گرگ شده برایمان
    • IR ۰۵:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      انصارالله باید سریع وارد عمل و از تکه تکه شدن یمن جلوگیری کند به فضل الهی پیروز خواهید شد برادران بجنبید تا دیر نشده

