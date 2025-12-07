مزدوران یمنی امارات خواستار تحصن گسترده برای تجزیه یمن شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، عناصر «شورای انتقالی جنوب یمن» که مورد حمایت امارات است، با صدور بیانیه‌ای از طرفداران خود خواست که به تحصن‌های گسترده در عدن در جنوب یمن دست بزنند.

این گروه، هدف از این فراخوان را مطالبه رسمی برای تأسیس و تشکیل مجدد کشور یمن جنوبی اعلام کرده است.

این فراخوان پس از آن صورت می‌گیرد که عناصر وابسته به شورای انتقالی جنوب یمن و تحت حمایت امارات بامداد پنجشنبه (۱۳ آذرماه) کنترل استان المهره واقع در شرق این کشور را به دست گرفتند؛ استانی که در نزدیکی مرز مشترک با عمان قرار دارد.

بر اساس این گزارش، کنترل این استان از سوی فرماندهان نظامی وابسته به دولت خودخوانده یمن به عناصر مذکور بدون جنگ و درگیری تحویل داده شد.

استان المهره دومین استان بزرگ یمن بعد از حضر موت از لحاظ مساحت به شمار می‌رود و ۲ گذرگاه مرزی با کشور عمان دارد.

این واقعه بعد از گذشت چند ساعت از اعلام حصول توافق میان مسئولان محلی استان حضر موت و قبایل این منطقه با وساطت عربستان صورت گرفت.