  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۴:۵۰

مزدوران یمنی امارات خواستار تحصن گسترده برای تجزیه یمن شدند

مزدوران یمنی امارات خواستار تحصن گسترده برای تجزیه یمن شدند

گروه موسوم به شورای انتقالی جنوب که مورد حمایت امارات است، خواستار تحصن برای تجزیه یمن شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، عناصر «شورای انتقالی جنوب یمن» که مورد حمایت امارات است، با صدور بیانیه‌ای از طرفداران خود خواست که به تحصن‌های گسترده در عدن در جنوب یمن دست بزنند.

این گروه، هدف از این فراخوان را مطالبه رسمی برای تأسیس و تشکیل مجدد کشور یمن جنوبی اعلام کرده است.

این فراخوان پس از آن صورت می‌گیرد که عناصر وابسته به شورای انتقالی جنوب یمن و تحت حمایت امارات بامداد پنجشنبه (۱۳ آذرماه) کنترل استان المهره واقع در شرق این کشور را به دست گرفتند؛ استانی که در نزدیکی مرز مشترک با عمان قرار دارد.

بر اساس این گزارش، کنترل این استان از سوی فرماندهان نظامی وابسته به دولت خودخوانده یمن به عناصر مذکور بدون جنگ و درگیری تحویل داده شد.

استان المهره دومین استان بزرگ یمن بعد از حضر موت از لحاظ مساحت به شمار می‌رود و ۲ گذرگاه مرزی با کشور عمان دارد.

این واقعه بعد از گذشت چند ساعت از اعلام حصول توافق میان مسئولان محلی استان حضر موت و قبایل این منطقه با وساطت عربستان صورت گرفت.

کد خبر 6680246

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۸:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      44 22
      پاسخ
      قطعا دست اسرائیل و آمریکا در کار است.امروزه اداره تمام کشورهای عربی بدست آمریکا و اسرائیل است.آنها بزودی اقدام به جداسازی جزایر سه گانه نیز خواهند کرد.این برنامه تازه شروع کار است.بنشین و تماشا کن
    • IR ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      26 4
      پاسخ
      اینم یمن
    • IR ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      85 14
      پاسخ
      آمریکا و اسرائیل برای محدود کردن توان شیر مردان یمن، با کمک امارات و نوکران و مزدوران چاره را در تجزیه یمن دیده. ‌خاک بر سر مزدورانی که حاضر به تجزیه کشورشان هستند.
    • نورالله AF ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      28 12
      پاسخ
      خدا لعنت کند مزدوران امریکا و اسرائیل رو
    • مصطفی IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      31 1
      پاسخ
      کشور یمن قبل از فرو پاشی کشور اتحاد جماهیر شوروی دو کشور مستقل بود کشور دموکراتیک خلق یمن و کشور یمن بود که در سال ۱۹۹۲ به هم پیوستن اما مسئله قومی و مذهبی هیچ وقت نه گذاشت این اتحاد ادامه یابد در اصل هنوز هم جدا از هم هستن
    • IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      15 6
      پاسخ
      این گروه امارات قطرعربستان سعودی ووپشتشون محکم ایستادن. حوثی‌ها ومردم یمن را نابود می‌کنند بااین قدرتی که دارند بخصوص امریکا
    • محمد IR ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      8 6
      پاسخ
      محمد سلمان نمی فهمد با واگذار کردن استان. ال امهره به امارات صلابت. و. اقتدار. خود. را. در منطقه از دست داده. هر چند دستور. ارباب. بوده و. چاره ای. جز. اطاعت. نداشته. امارات. این. شیخ نشین. انگلیسی. فعلا. پایش. را. بسیار. بیشتر. از گلیم خود. دراز. می کند. تا. ببینیم. تا کجا دستورات. ارباب. خود را. انجام میدهد
    • IR ۲۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      16 14
      پاسخ
      حوثی های قدرتمند فقط با شلیک دو عدد موشک فلسطین دو به امارات می توانند التماس آن را شاهد باشند
    • ناشناس IR ۲۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      38 5
      پاسخ
      یعنی شعور این گروهاینقدر نیست که بفهمد کشوری به دونصف تبدیل شود آسیب پذیر می‌شود سر به قدرت رسیدن حاضرند خانه مادر یا کشور را به دونصف قسمت کنند چند نفر میخواهین رئیس‌جمهور‌ بشین چند نفر میخواین وزیر بشین ، کشور تقصیم بشه این گروه مثل کسانی که تو آفریقا دنبال طلا میرن و به طلا نمیرسن ،کشور تجزیه شده باید برای دیگران نوکری کنی چرا جوامع امروز عبرت نمیگیرن اوکراین و سویه و غزه ادامه دارد تا وقتی که ملت ها اتحاد نداشته باشند خدایا رهبر ما را از بلایا محفوظ بدار اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم
    • هاسن IR ۲۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      12 12
      پاسخ
      هر بلایی به سر یمن بیارن کار اسراییل وامریکاست چون نتونستن به یمن تسلط یابند اومدن دارن‌بین شون تفرقه ایجاد می کنند که به یاری خدا شکست می خورند ایران باید پا در میونی‌کنه نزاره یمن تجزیه کنند حیف یمن
    • IR ۰۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      3 2
      پاسخ
      چقدر فرقه جنایتکار ترویستی صهیونیستی فعال شده علیه مقاومت و کشورای مستقل که منافع این غارتگران و جنایتکاران تامین نمیکنن ،دادگاهی نتانیابو و پشتیبانان اون در جنگ و کشتار و نسل کشی بلخره باید دادگاهی بشن و پاسخگو،هرچقدر فرافکنی کنن،اینا ۱۱سپتامپر و پرل هاربر و حمله به ورشو در جنگ دوم جهانی، و این نوع جنایت میکنن برا دلیل یا ماله،یا ،،الان وقت اینه که کشورای متحد ومردم منطقه که بشون تجاوز شده یک ناتو،یا اتحاد قوی درست کنن مقابل دزدان و حرامیان دنیا،مثل آمریکا انگلیس اسرائیل، فرانسه،و
    • محمد IR ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      4 3
      پاسخ
      شکر خدا که یاری دهنده حزب خود است، امروز دستان یمن مانند روزهای جنگش با عربستان خالی نیست، رژیم خون ریز صهیون با آن همه پدافند و ارباب آن با آن همه ناو و پدافند در مقابل یمن مجبور به آتش بس شدند، اگر یمنی ها حجت بدانند زدن مراکز نفتی امارات و عربستان بسیار سهل است، خداوند خیانتکاران به امت و مردم اسلامی را هم در این جهان و هم در سرایی دیگر رسوا،ذلیل و نابود کند. اگر خدا بخواهد
    • محسن IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      3 2
      پاسخ
      واقعا نمیدونم چشم بینا هست میبینید که چطور آمریکا کشور های عربی رو به جون هم انداخته امارات و عربستان چطور در مقابله هم دیگه ایستاده اند این بزرگ تر از جنگ اسراییل و ایران یعنی هر لحظه امکان داره ورق برگرده و یه کشور عربی مثل قطر و کویت و امارت یا عربستان از بین برود با سرعت چون مدیریت کشور هاشون دست سیاست مداران هست
      • احد یاحقی IR ۲۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
        0 0
        تمام کشور های همسایه ایران. دولت مستقل ندارند و هر دولتی که در راس قدرت ماندگاري دارد توسط سازمان‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس و فرانسه انتخاب شده اند و تهدید نظر این سازمان‌ها دولت خود را اداره می کنند
    • جواد IR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      2 3
      پاسخ
      اگر نفت نعمت خدادادی نبود امارات وکل کشورهای عرب خلیج فارس هنوز زندگی بدوی داشتند وشترچرانی می‌کردند نه آب دارند نه زمین قابل کشت نه هوای خوب چیزی که دارند بی غیرتی ونوکری آمریکا هرچه مسلمانان غیر عرب آز صهیونیست بیزارند
    • ناشناس IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      12 3
      پاسخ
      امارات دهن گشادش زیادی بازمی کنه
    • IR ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      4 11
      پاسخ
      یمن باید به امارات عرب بی‌غیرت حمله کنند یاغیان کثافت باید کشورشون را با خاک یکسان کرد
    • رضا IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 1
      پاسخ
      كشورهاي ثروتمند و قدرتمند اسلامي به جاي ايجاد جا پا در امريكاي لاتين و يا كشورهاي غير اسلامي تمام توان خود را براي مقابله با يكديگر و ريختن خون هم بكار مي برند
    • Zgh IR ۱۹:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 3
      پاسخ
      هیچ غلطی نمیتونن انجام بدن مردم یمن اتحادشون قوی هست و به این راحتیا اجازه همچین غلطی رو به هیچ کس نمیدن، دولت و مردم یمن باید بیشتر از قبل با هم اتحاد داشته باشن. لعنت به آمریکا و اسرائیل که میخوان به هر بهانه ای مردم بی گناه کشته بشن. ننگ بر آمریکا و اسرائیل.
    • ک IR ۰۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      1 0
      پاسخ
      خداوندلعنت کنه هرچی خاعن وطن فروشه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها