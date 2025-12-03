  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۷

یمن سرنشینان کشتی «ایترنیتی سی» را آزاد کرد

یمن اعلام کرد که خدمه کشتی «ایترنیتی سی» را که هفتم ژوئیه ۲۰۲۵ در چارچوب عملیات پشتیبانی از غزه در دریای سرخ هدف حمله موشکی نیروهای مسلح یمن قرار گرفت، آزاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، خدمه کشتی «ایترنیتی سی» (Eternity C) که هفتم ژوئیه ۲۰۲۵ در راستای عملیات پشتیبانی از غزه و محاصره دریایی رژیم صهیونیستی در جنوب دریای سرخ هدف حمله موشکی نیروهای مسلح یمن قرار گرفت، با میانجیگری سلطان نشین عمان آزاد شدند و یک هواپیما آنها را از صنعا به مسقط منتقل کرد.

نیروهای مسلح یمن در آن زمان با صدور بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که در حمایت از مظلومیت ملت فلسطین و پشتیبانی از مبارزان قهرمان آن، کشتی «ایترنیتی سی» را که به سمت بندر ام الرشراش در فلسطین اشغالی حرکت می‌کرد، هدف قرار داد.

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن خاطر نشان کرد که این عملیات با یک قایق بدون سرنشین و ۶ موشک کروز و بالستیک صورت گرفت و منجر به غرق شدن کامل این کشتی شد و فایل صوتی و تصویری این عملیات ضبط شده است.

در خبری دیگر خبرنگار المسیره در صنعا گزارش داد که یک فروند هواپیمای عمانی ده‌ها نفر از بیماران و مجروحان و همچنین کسانی که خارج از یمن گرفتار شده بودند، به این کشور منتقل کرده است.

    • مجتبی IR ۰۷:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      خدا قوت یمن دلاور ما به شما افتخار میکنیم

