مذاکرات وزارت خارجه یمن با فرستاده سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی یمن (سبأ)، در سایه تحولات اخیر یمن به ویژه تحرکات مشکوک ریاض علیه این کشور در چارچوب پیروی از سیاست‌های آمریکا، عبدالواحد ابوراس، معاون وزیر خارجه یمن شب گذشته از طریق ویدئو کنفرانس، گفتگویی با هانس گروندبرگ، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد داشت.

عبدالواحد ابوراس در این گفتگو از تلاش‌های گروندبرگ برای تحقق روند صلح در یمن قدردانی و بر حمایت دولت این کشور از این اقدامات تاکید کرد.

این مقام ارشد یمنی گفت که دست صنعا همواره به سوی صلح دراز است و زمان از سرگیری حل و فصل سیاسی و اجرای نقشه راه و تعهدات انسانی آن فرا رسیده است.

فرستاده دبیرکل سازمان ملل هم به نوبه خود، این مقام یمنی را از نتایج دیدارهای اخیر با طرف‌های مختلف و نیز کشورهای عضو دائم شورای امنیت مطلع کرده و گفت که سازمان ملل و جامعه بین‌المللی توجه ویژه‌ای به تحقق صلح در یمن و پایان دادن به رنج‌های مردم این کشور دارند.