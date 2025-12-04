۱۱۰۰ میلیارد تومان برای جبران خسارت خودروهای آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی احمدنیا رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه ایکس گفت: اگر در جنگ ۱۲ روزه خودرو شخصی شما دچار حادثه شده و ارزیابی هزینه خودرو شما صورت گرفته است، روز شنبه با مراجعه به شعب بیمه ایران می‌توانید هزینه خسارت را دریافت کنید.

دولت چهاردهم برای جبران خسارت خودرو شهروندان بیش از ۱,۱۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته است.

وی افزود: به گفته آقای جباری مدیرعامل بیمه ایران، در مجموع ۵ هزار و ۴۵۰ دستگاه خودرو برای ارزیابی به بیمه ایران اعلام شد که شامل ۵ هزار و ۲۰۰ خودروی شخصی، ۵۰ خودروی سازمانی و ۲۰۰ خودروی نظامی بوده است. تمامی این خودروها در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارزیابی شده‌اند.

روند پرداخت خسارت‌ها از ده روز پیش آغاز شده است و تا این لحظه خسارت ۶۵۰ دستگاه خودرو به صاحبان آنها پرداخت شده است.