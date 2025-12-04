پایان رزمایش ضدتروریستی «سهند ۲۰۲۵»

به گزارش خبرگزاری مهر، رزمایش ضدتروریستی «سهند ۲۰۲۵» با انجام موفقیت‌آمیز عملیات‌های طراحی شده، پایان یافت.

در مرحله اصلی و پایانی این رزمایش، «عملیات راهبردی-ترکیبی تخریب»، «عملیات دفاع مستحکم مرزی»، «عملیات پشتیبانی نزدیک هوایی از نیروهای عمل‌کننده در رزمایش» و «عملیات رهایی گروگان» با موفقیت اجرا شد.

عملیات راهبردی-ترکیبی تخریب

بر اساس این گزارش، عملیات راهبردی-ترکیبی تخریب در منطقه عمومی رزمایش ضدتروریستی سهند ۲۰۲۵ توسط یگان‌های نمونه نیروی زمینی سپاه و کشورهای عضو سازمان شانگهای که در این رزمایش حضور دارند، اجرا شد. یگان‌های مستقر در رزمایش با استفاده از مواد منفجره هوشمند و تاکتیک‌های به‌روز و به‌منظور قطع خطوط مواصلاتی تیم‌های تروریستی، عملیات تخریب مواضع از پیش‌تعیین‌شده را با موفقیت اجرا کردند.

تمرین عملیات دفاع مستحکم مرزی

همچنین در آخرین مرحله از رزمایش ضدتروریستی سهند ۲۰۲۵ عملیات دفاع مستحکم مرزی با موفقیت اجرا شد. در این مرحله، یگان‌های نیروی ویژه نیروی زمینی سپاه به‌همراه یگان‌هایی از ارتش‌های ازبکستان و بلاروس با استقرار در مواضع و استحکامات مرزی و اجرای عملیات دفاع ثابت منطقه‌ای، دفاع مستحکم مرزی برای جلوگیری از ورود تروریست‌ها را با موفقیت اجرا کردند.

عملیات پشتیبانی نزدیک هوایی از نیروهای عمل‌کننده در رزمایش

در ادامه این مرحله از رزمایش، عملیات پشتیبانی نزدیک هوایی از نیروهای عمل‌کننده در رزمایش ضدتروریستی سهند ۲۰۲۵ توسط بالگردهای هوانیروز سپاه اجرا شد. در این مرحله بالگردهای کبرای هوانیروز سپاه با اجرای آتش دقیق مواضع تیم‌های تروریستی را منهدم کردند. همچنین بالگردهای Mi-۱۷ و ۲۱۴ هوانیروز سپاه نیز نقل و انتقال و هلی‌برن نیروهای شرکت‌کننده در رزمایش را بر عهده داشتند.

اجرای عملیات رهایی گروگان

در بخش پایانی رزمایش نیز عملیات رهایی گروگان توسط یگان‌های شرکت‌کننده اجرا شد. در این مرحله، یگان‌هایی از نیروی زمینی سپاه به همراه یگان‌هایی از کشورهای بلاروس و ازبکستان عملیات رهایی گروگان در اتوبوس را با موفقیت اجرا کردند.

اقدامات تروریستی را در نطفه خفه می‌کنیم

امیر فرهاد آریان‌فر رئیس اداره طرح و عملیات زمینی معاونت عملیات ستاد کل نیروهای مسلح و ناظر و ارزیاب رزمایش ضدتروریستی سهند ۲۰۲۵، در حاشیه برگزاری این رزمایش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رزمایش سهند نشان داد که در سطح راهبردی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همچنان یک کنشگر قوی در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی نقش‌آفرینی می‌کند؛ همچنین نیروی زمینی سپاه که میزبان و مجری این رزمایش بود با استفاده از درس‌آموخته‌های محور مقاومت با طرح‌ریزی عملیات مرکب و با شیوه‌های عملیاتی نو برای مقابله با عملیات تروریستی، این رزمایش را به نحو مطلوبی انجام داد.

امیر آریان‌فر افزود: کشورهای شرکت‌کننده در این رزمایش تجربیات خود در انجام عملیات مقابله با تروریسم و استفاده از تاکتیک‌های نوین را با یکدیگر به اشتراک گذاشتند؛ همچنین کشورهای عضو پیمان شانگهای تجربیات خود را در مقابله با تروریسم در میدان پیاده کردند و هماهنگی لازم در اجرای عملیات ضدتروریستی میان کشورهای شرکت‌کننده مشاهده شد.

رئیس اداره طرح و عملیات زمینی معاونت عملیات ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: موضوع دیگری که دستاورد راهبردی برای جمهوری اسلامی داشت، این بود که کشورهای عضو با اشتراک‌گذاری اطلاعات خود در مقابله با رویدادهای چالش‌زا، یک هم‌افزایی را برای مقابله با تروریسم ایجاد کردند.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر پیام این رزمایش برای کشورهای متخاصم، اظهار کرد: پیام این رزمایش برای کشورهای حامی تروریسم این است که نظام مقدس جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار و سربلندی، ظرفیت مدیریت و مبارزه با عملیات تروریستی را دارند؛ همچنین عملیاتی را که توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی در قالب عملیات تروریستی طراحی شود، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در نطفه خفه خواهند کرد.

امیر آریان‌فر تصریح کرد: کشورهای پیمان شانگهای در حال ارتقای ظرفیت‌های خود برای مقابله با اقدامات تروریستی هستند که غربی‌ها آن را طراحی می‌کنند؛ همچنین ظرفیت‌های مقابله با تروریسم روز به روز در حال افزایش است تا جمهوری اسلامی ایران با به‌کارگیری زیرساخت‌های مقابله با تروریسم، در مقابل تروریست‌ها بایستد.