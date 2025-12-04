  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۷

آغاز رزمایش نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس

رزمایش بزرگ نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خلیج فارس امروز با اشراف کامل اطلاعاتی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رزمایش بزرگ نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خلیج فارس با اشراف اطلاعاتی کامل و به نام شهید والامقام حاج محمد ناظری مزین آغاز شد.

در جریان این رزمایش، یگان‌های دریایی با صدور اخطارهایی به ناوهای آمریکایی حاضر در منطقه، پیام قاطع خود را منتقل کردند؛ همچنین سامانه‌های پدافندی پیشرفته شامل نواب، مجید و میثاق در شرایط جنگ الکترونیک به کار گرفته شدند. این سامانه‌ها با بهره‌گیری از هوش مصنوعی توانستند

اهداف پروازی و دریایی را در کسری از زمان شناسایی کرده و با دقت بالا مورد اصابت قرار دهند.

این رزمایش که با هدف نمایش قدرت رزمی نیروی دریایی سپاه در عرصه قدرت‌نمایی سامانه‌های جدید پدافندی و آفندی در حوزه‌های مختلف موشکی، پهپادی و رصد و رهگیری با استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی سریع و انهدام دقیق اهداف پروازی و دریایی به اجرا درمی‌آید، در حقیقت نمادی از پیوند خون شهیدان با توان دفاعی امروز کشور را به نمایش می‌گذارد که ضمن صدور پیام صلح و دوستی برای همسایگان و در بر داشتن اخطار و پاسخ قاطعانه به دشمنان برای دوری از هرگونه خطا و زیاده‌خواهی، نشان می‌دهد که مسیر مقاومت و بازدارندگی همچنان با قدرت ادامه دارد.

کد خبر 6677967
رامین عبداله شاهی

    • IR ۱۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      احسنت پر قدرت نیروهای دفاعی کشور قدرت نمایی کنید و لرزه به افکار دشمن بزنید.
    • IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      آغاز رزمایش نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس هشدار به آمریکا و مزدورانشان است
    • IR ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      حضرت امام خمینی (ره) فرمودند برای اجماع جهانی در وهله اول کشورهای اسلامی اجماع کنند و ید واحده شوند و اگر هر کدام یک ظرف آب بر روی اسرائیل بریزند اسرائیل را آب می‌برد. همه کشورهای عضو ناتو به همراه اسرائیل و آمریکا در این جنگ ۱۲ روزه علیه ایران دست به یکی کردند، اما خودشان سیلی محکمی خوردند.
    • IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      آمریکا واسرائیل دیگر هیچ غلطی نمی توانند بکنند برای نابودی همه پایگاه های آمریکا در سراسر منطقه خاورمیانه آماده‌ایم رژیم صهیونسیتی نابود می شود. برای نابودی اسرائیل آماده‌ایم
      • IR ۲۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
        و این در حالی است که پاریس، لندن و برلین در جنگ 12 روزه از رژیم صهیونیستی جنایتکار و آمریکا جنایتکار کمک، حمایت و پشتیبانی می کردند.
    • IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      ما از شهریور ماه سال 1359 تاکنون به همه جنایتکاران جنگی ثابت کرده ایم که هیچ جنایت، حمله و تجاوز را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم. و از آمریکا و هم حامیانش انتقام می گیریم.
      • IR ۲۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
        ما می توانیم همه پایگاه های آمریکا را در عرض ۲۴ ساعت در سراسر منطقه خاورمیانه و هم غرب آسیا نابود کنیم

