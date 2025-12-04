آغاز رزمایش نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، رزمایش بزرگ نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خلیج فارس با اشراف اطلاعاتی کامل و به نام شهید والامقام حاج محمد ناظری مزین آغاز شد.
در جریان این رزمایش، یگانهای دریایی با صدور اخطارهایی به ناوهای آمریکایی حاضر در منطقه، پیام قاطع خود را منتقل کردند؛ همچنین سامانههای پدافندی پیشرفته شامل نواب، مجید و میثاق در شرایط جنگ الکترونیک به کار گرفته شدند. این سامانهها با بهرهگیری از هوش مصنوعی توانستند
اهداف پروازی و دریایی را در کسری از زمان شناسایی کرده و با دقت بالا مورد اصابت قرار دهند.
این رزمایش که با هدف نمایش قدرت رزمی نیروی دریایی سپاه در عرصه قدرتنمایی سامانههای جدید پدافندی و آفندی در حوزههای مختلف موشکی، پهپادی و رصد و رهگیری با استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی سریع و انهدام دقیق اهداف پروازی و دریایی به اجرا درمیآید، در حقیقت نمادی از پیوند خون شهیدان با توان دفاعی امروز کشور را به نمایش میگذارد که ضمن صدور پیام صلح و دوستی برای همسایگان و در بر داشتن اخطار و پاسخ قاطعانه به دشمنان برای دوری از هرگونه خطا و زیادهخواهی، نشان میدهد که مسیر مقاومت و بازدارندگی همچنان با قدرت ادامه دارد.
