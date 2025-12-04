به گزارش خبرنگار مهر، نرگس مرادخانی، ظهر پنجشنبه در جلسه دیدار وزیر راه و شهرسازی با بانوان نخبه استان زنجان به نقش حیاتی بانوان در مدیریت و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: بانوان می‌توانند همزمان در چند حوزه با دقت و ظرافت فعالیت کنند و نمونه‌های موفقی در استانداری زنجان حضور دارند که مایه افتخار ما هستند.

وی با اشاره به لزوم فراهم کردن زیرساخت‌های توسعه برای فعالیت همه اقشار از جمله بانوان ابراز کرد: توسعه فرودگاه زنجان و تقویت حمل و نقل به رونق فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در استان منجر می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان همچنین بر لزوم حمایت از فعالان صنایع دستی و خانواده‌ها در زمینه فرزندآوری تأکید کرد و افزود: مشکلات موجود در حوزه زمین و ساختمان در راستای تحقق جوانی جمعیت باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به تلاش‌های دولت برای ارتقای جایگاه زنان در سطوح مدیریتی، تصریح کرد: این اقدامات می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های استان و بهبود وضعیت اقتصادی آن کمک شایانی کند.

مرادخانی با بیان اینکه شماری از بانوان و سرپرستان خانوار در حوزه تولیدات صنایع دستی فعالیت می‌کنند، عنوان کرد: با اختصاص فضاهای مناسب برای فعالیت بانوان، امکان توسعه فعالیت‌های اقتصادی آنان فراهم می‌شود.

وی با اشاره به حضور بانوان موفق در فعالیت‌های اقتصادی از جمله کشاورزی، گردشگری، صنعتی و سایر موارد خاطرنشان کرد: در سیاست‌های جمعیتی و حمایت از خانواده‌ها نیز تلاش داریم تا تبعیض‌ها و نابرابری‌ها کاهش یابد.