به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائمپناه، با اشاره به ورود رئیسجمهور در صبح پنجشنبه به یاسوج گفت: بلافاصله پس از ورود، جلسهای با فعالان فرهنگی و اجتماعی استان برگزار شد که طی آن دیدگاهها و مطالبات فرهیختگان استان مطرح شد و رئیسجمهور نیز نکاتی را بیان کردند.
وی افزود: پس از این نشست، جلسهای با فعالان اقتصادی داشتیم که در آن نظرات بخش خصوصی و تولیدکنندگان مطرح شد. در این جلسه سه تفاهمنامه مهم شامل کارخانه شیشه، پالایشگاه و یک پروژه صنعتی دیگر به امضا رسید.
معاون اجرایی رئیسجمهور همچنین از افتتاح سه پروژه برخط در جریان این سفر خبر داد و گفت: این طرحها شامل بیمارستان خصوصی، یک مرغداری پیشرفته صنعتی و شبکه برق در مناطق مختلف استان است.
قائمپناه ادامه داد: در ادامه برنامهها، رئیسجمهور دیدارهایی با فعالان سیاسی خواهد داشت و سپس در نشست شورای برنامهریزی استان شرکت میکند.
