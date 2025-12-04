به گزارش خبرنگار مهر، گیتی کریم‌خانلویی عصر پنجشنبه در نشست وزیر راه و شهرسازی با بانوان نخبه استان زنجان، اظهار کرد: تعداد بانوان استان زنجان ۵۵۳ هزار نفر معادل ۴۹.۶ درصد جمعیت استان است و ۵۰.۴ درصد از جمعیت را آقایان تشکیل می‌دهند.

وی تعداد بانوان ساکن در شهرها و روستاهای استان را به ترتیب ۳۸۴ هزار نفر و ۱۶۸ هزار نفر برشمرد و گفت: گروه سنی زنان تا ۱۴ سال ۱۲۸ هزار نفر، ۱۵ تا ۲۹ سال ۸۰ هزار نفر، ۳۰ تا ۶۴ سال ۲۷۲ هزار نفر و ۶۵ سال به بالا ۴۵ هزار نفر هستند.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری زنجان با اشاره به اینکه نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۵ ساله و بالاتر ۲۵.۱ درصد گزارش شده است، عنوان کرد: نرخ اشتغال ۸۸.۹ درصد و نرخ بیکاری استان ۱۱.۱ درصد است.

وی خاطرنشان کرد: بانوان زنجانی ۲۳.۲ درصد در اشتغال بخش کشاورزی، ۲۹.۸ درصد در حوزه صنعت و ۴۷ درصد خدمات در بخش خدمات سهم دارند.

کریم‌خانلویی با بیان اینکه ۳۱ هزار و ۶۵۵ زن ورزشکار سازمان‌یافته در استان داریم، ادامه داد: ۱۰۰ هزار نفر در ورزش همگانی شرکت دارند و ۵۱ هیئت ورزشی برای بانوان در استان شکل گرفته است.

وی تعداد باشگاه‌های ویژه بانوان را ۱۲۶ مورد خواند و افزود: سرانه فضاهای ورزشی ۳۴ مترمربع و تلاش شده به حوزه ورزش و سلامت بانوان توجه شود.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری زنجان نرخ مشارکت اجتماعی بانوان زنجانی را خوب توصیف کرد و گفت: ۲۵ سازمان مردم‌نهاد فعال در حوزه زنان و خانواده و ۹۵ هیئت مذهبی با ۱۹۴ مبلغ فعال است.

وی با اشاره به اینکه ۱۵۸۴ زن شاغل در دستگاه‌های دولتی و ۱۶۹۰ خانوار زن سرپرست تحت پوشش بهزیستی داریم، اظهار کرد: همچنین ۷۷ دهیار زن در استان فعالیت می‌کنند.

کریمخانلویی با اشاره به حضور زنان در پست‌های مدیریتی عنوان کرد: در سطح استان یک معاون استاندار، یک مشاور استاندار، ۸ مدیرکل زن، ۱۴ معاون مدیرکل، ۱۶ مدیر زن شهرستان‌ها و ۹۲ مشاور و مسئول امور زنان دستگاه‌ها حضور دارند.

وی با اشاره به زیرساخت‌های فرهنگی و تفریحی ویژه بانوان، خاطرنشان کرد: یک فرهنگسرای بانوان، شش کتابخانه با بخش مادر و کودک، هفت بوستان بانوان و ۱۶ بازارچه ویژه اشتغال زنان در استان فعال است.