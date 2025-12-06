  1. استانها
  2. زنجان
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۳

بیات منش: نظارت و مدیریت بر پسماندها به روش اصولی انجام شود

بیات منش: نظارت و مدیریت بر پسماندها به روش اصولی انجام شود

زنجان- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان بر لزوم مدیریت اصولی پسماندها و نظارت دقیق بر فعالیت‌ واحدهای صنعتی و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط در این حوزه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیات‌منش روز شنبه در جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان زنجان با بیان اینکه استان زنجان آماده پذیرش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف است، افزود: اقدامات لازم برای تسهیل‌گری و فراهم‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز سرمایه‌گذاران انجام می‌شود، اما انتظار داریم بخش خصوصی تمام فعالیت‌های خود را مطابق قوانین و مقررات محیط‌زیستی پیش ببرد و از ایجاد آلودگی جلوگیری کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در لندفیل عمومی استان یکی از برنامه‌های مهم در زمینه مدیریت پسماند است، افزود: نظارت بر پسماندهای صنایع یک ضرورت جدی است و هر واحد صنعتی وظیفه دارد مدیریت و کنترل پسماند خود را به‌صورت دقیق، اصولی و مستمر انجام دهد.

وی با تأکید بر لزوم نظارت گسترده‌تر از وضعیت موجود بر فرآیند انتقال و جابه‌جایی پسماند، گفت: این بخش نیازمند کنترل سختگیرانه‌تر و رعایت کامل ضوابط است تا از بروز مشکلات زیست‌محیطی جلوگیری شود.

بیات منش با هشدار نسبت به پیامدهای جدی بی‌توجهی به مدیریت پسماند در سطح استان، گفت: بی‌توجهی به این حوزه می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری ایجاد کند و تأثیرات منفی بلندمدتی به همراه داشته باشد.

کد خبر 6680101

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها