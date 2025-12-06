بیات منش: نظارت و مدیریت بر پسماندها به روش اصولی انجام شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیات‌منش روز شنبه در جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان زنجان با بیان اینکه استان زنجان آماده پذیرش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف است، افزود: اقدامات لازم برای تسهیل‌گری و فراهم‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز سرمایه‌گذاران انجام می‌شود، اما انتظار داریم بخش خصوصی تمام فعالیت‌های خود را مطابق قوانین و مقررات محیط‌زیستی پیش ببرد و از ایجاد آلودگی جلوگیری کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در لندفیل عمومی استان یکی از برنامه‌های مهم در زمینه مدیریت پسماند است، افزود: نظارت بر پسماندهای صنایع یک ضرورت جدی است و هر واحد صنعتی وظیفه دارد مدیریت و کنترل پسماند خود را به‌صورت دقیق، اصولی و مستمر انجام دهد.

وی با تأکید بر لزوم نظارت گسترده‌تر از وضعیت موجود بر فرآیند انتقال و جابه‌جایی پسماند، گفت: این بخش نیازمند کنترل سختگیرانه‌تر و رعایت کامل ضوابط است تا از بروز مشکلات زیست‌محیطی جلوگیری شود.

بیات منش با هشدار نسبت به پیامدهای جدی بی‌توجهی به مدیریت پسماند در سطح استان، گفت: بی‌توجهی به این حوزه می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری ایجاد کند و تأثیرات منفی بلندمدتی به همراه داشته باشد.