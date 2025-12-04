به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ نوذر نعمتی جانشین نیروی زمینی ارتش در بیستمین آئین گرامیداشت شهدای اصحاب رسانه و ارتش جمهوری اسلامی ایران که عصر امروز (پنجشنبه) با حضور جمعی از مقامات لشکری و کشوری در مقبرةالشهدای اصحاب رسانه قطعه ۵۰ بهشت زهرا (س) برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک روز بزرگداشت مقام همسران و مادران شهدا، اظهار داشت: من بهعنوان یک سرباز کوچک نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، خداوند متعال را شاکرم که توفیق حضور در این جمع معنوی و روحانی را به من عطا کرد.
امیر نعمتی گفت: نمیدانم چه اتفاقی افتاد یا چه کاری در این دوران طولانی سربازی مقبول واقع شد که خداوند این نعمت را در این روز به این سرباز حقیر جمهوری اسلامی ایران عنایت کرد تا در جمع شما عزیزان و در این مکان مقدس حاضر شوم.
جانشین نیروی زمینی ارتش با اشاره به حضور در یادواره شهدای خاص اصحاب رسانه، تصریح کرد: این شهدا به واسطه کارشان، شهدای خاصی هستند. ما در دوران دفاع مقدس، ایثارگریهای اصحاب رسانه را در رساندن فداکاریهای رزمندگان به مردم، فراموش نمیکنیم. آنان با نهایت عشق و از جانگذشتن، عظمت و قدرت رزمندگان را به سمع و نظر ملت بزرگ ایران میرساندند.
وی افزود: کار خبرنگاری حرفهای خاص با حساسیتهای ویژه است، اما شهدای اصحاب رسانه که امروز یادشان را گرامی میداریم، عمدتاً در صحنههای رزمی و جنگ، روایتگری کردند. علاوه بر صفات مشترک همه شهدا مانند ایثار، گذشت، شجاعت و جسارت، این عزیزان از تخصص مهمی نیز برخوردار بودند.
امیر نعمتی با اشاره به نقش خبرنگاران در روایتگری از جبهههای مختلف، خاطرنشان کرد: از خبرنگاران ما در جبهه جنگ با داعش و آزادسازی خرمشهر گرفته تا آنان که جنایات شنیع رژیم غاصب صهیونیستی را به دنیا مخابره کردند و وجدان خوابرفته بسیاری از مردم دنیا را بیدار کردند، همه نشان از ایثار، شجاعت، استقامت و تخصص آنان دارد.
وی با اشاره به سالهای پس از دفاع مقدس هشت ساله، گفت: ما از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی و بهویژه بعد از دوران دفاع مقدس، در حال جنگ ترکیبی هستیم. بخش بسیار مهم آن جنگ نرم و اثرگذاری بر اندیشه و رفتار مردم است و مقابله با این اقدام دشمن کاری بسیار سخت و طاقتفرساست.
تمام رسانههای ما لبه جلویی منطقه نبرد در جنگ نرم هستند
امیر نعمتی تأکید کرد: کاری که اصحاب رسانه در نظام مقدس انجام میدهند، همواره در راستای این نبرد است. تمام رسانههای ما لبه جلویی منطقه نبرد در جنگ نرم هستند. اگرچه این جبهه را به صورت عینی نمیبینیم، اما همان ایثارگریها، استقامتها و اعتقاد راسخ به نظام در آن نیاز است.
اصحاب رسانه ما در صحنهای پنهان در حال انجام کاری هستند که دهها شهید همچون ۱۸۰ خبرنگار شهید در داخل کشور در این مسیر تقدیم کردهاند.
جانشین نیروی زمینی ارتش ادامه داد: همین خبرنگاران بودند که مظلومیت مردم غزه را با همه مشکلات به دنیا مخابره کردند و ذهنهای آزاده جهان را روشن ساختند؛ روشنگریای که حتی دشمن مستکبر را مجبور به واکنش کرد.
وی در ادامه با تبریک روز بزرگداشت مقام همسران و مادران شهدا، اظهار داشت: در مناسبتهای مختلف معمولاً بر ایثارگریها و استقامت شهدا تأکید میشود، اما کمتر به نقش خانوادههای معظم شهدا پرداخته میشود.
امیر نعمتی گفت: ما به مادر شهید فقط بهعنوان مادر یک شهید نگاه نمیکنیم. مادر شهید، مادر یک مکتب است؛ مکتب ایثارگری، استقامت، شجاعت و انقلاب. این تعریف درباره پدر شهید نیز صادق است؛ پدر شهید، پدر مکتب صبر، استقامت و تربیت است. همسر شهید، نماد ایثارگری و گذشت و
فرزند شهید، نماد مجسم ایثار شهید است.
وی خطاب به خانوادههای معظم شهدا افزود: شما مادر یک شهید تنها نیستید؛ شما مادر یک مکتب هستید. شما پدر شهید، فقط پدر یک فرد شهید نیستید؛ شما نماد مکتب صبر، استقامت، مقاومت، شجاعت، ایثارگری و تربیت نسل این انقلاب هستید.
امیر نعمتی با بیان اینکه خانوادههای معظم شهدا سرمایه اصلی نظام هستند، تأکید کرد: تا زمانی که این سرمایههای عظیم در کشور ما حضور دارند و مورد احترام جامعه هستند، قطعاً هیچ شکستی راهی به سوی این نظام نخواهد یافت. بهعنوان یک سرباز کوچک این نظام عرض میکنم که هرگاه توفیقی حاصل شود، باید از مشغلههای کاری رها شد و به دیدار این خانوادههای بزرگ و عزیز رفت.
جانشین نیروی زمینی ارتش با تبریک همزمانی این جلسه با روز بزرگداشت همسران و مادران شهدا در تقویم انقلاب اسلامی، اظهار داشت: این تقارن، جلسه ما را منورتر کرد. خداوند به همه ما توفیق دهد که ادامهدهنده راه شهدا باشیم.
وی تأکید کرد: در تمام اوقات باید از خداوند متعال بخواهیم که کمک کند از این مسیر فاصله نگیریم تا انقلاب و نظام مقدس اسلامی، با آن طراحی الهیاش، به مقصود نهایی خود برسد.
امیر نعمتی گفت: بهعنوان یک سرباز، سر خود را در برابر هیچ دشمنی فرود نمیآوریم؛ اما از همه فرماندهان، همکاران، همرزمان و شهدا اجازه میخواهم که به عنوان یک سرباز، در برابر پدران، مادران، همسران و فرزندان شهدا، در حضور شما تعظیم کنم.
نظر شما