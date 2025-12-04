به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عبدلیانپور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در مراسم «تکریم مادران و همسران شهدا» که صبح امروز (پنجشنبه) بهمناسبت سالروز وفات حضرتامالبنین (س)، با حضور خانوادههای شهدا، جمعی از هنرمندان و نویسندگان حوزه دفاع مقدس در باغ کتاب تهران برگزار شد، ضمن گرامیداشت مقام شهدا و ادای احترام به خانوادههای آنان، اظهار داشت: شخصاً به پاس ادای احترام و گرامیداشت یاد شهید سجاد زبرجدی و همچنین شهید محمدحسن بلندی، مدافع حرم و وطن، در جمع شما حاضر شدم. برای شادی ارواح این دو شهید بزرگوار صلوات میفرستیم. افتخار آشنایی و ارادت به خانواده هر دو شهید را دارم و حضور امروز خود را دعوتی از جانب شهدا میدانم.
عبدلیانپور با اشاره به دیدار اخیر یکی از کارآموزان مرکز وکلا با وی و دعوت به مراسم رونمایی کتاب شهید سجاد زبرجدی افزود: به دلیل ارادت ویژهای که به خانوادههای معظم شهدا دارم، امروز در این برنامه حاضر شدم. شهدای عزیز وظیفه خود را انجام دادند، از ناموس، وطن و کیان این سرزمین دفاع کردند و بزرگترین دارایی خود، یعنی جانشان را فدا کردند. امروز ما، بهعنوان جامعه حقوقی، موظفیم در عرصه حقوقی و قضائی از کشور دفاع کنیم تا بتوانیم گوشهای از زحمات شهدا و خانوادههایشان را جبران کنیم.
رئیس مرکز وکلا ادامه داد: در مجموعه تخصصی حقوقی خود از روز نخست با خانوادههای شهدا عهد بستیم که اجازه ندهیم فرمایشات رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی) بر زمین بماند. ایشان در دیداری که با ما داشتند، تأکید کردند که در حوزه حقوقی چه در محاکم داخلی و چه بینالمللی، یقه جنایتکاران را بگیرید و رها نکنید؛ حتی اگر ۲۰ سال طول بکشد. ما نیز در این مسیر قدم گذاشتیم و تلاش کردیم تا این مطالبه را محقق کنیم.
وی افزود: برای نخستین بار توانستیم به وکالت از خانواده شهدای مدافع حرم علیه دولت جنایتکار آمریکا طرح دعوی کنیم و رأی این دادخواست را نیز بگیریم. این اقدام توسط خادمین خانوادههای شهدا انجام شد و موفق شدیم علیه ۵۶ مقام آمریکایی رأی صادر کنیم. این نخستینبار است که چنین حکمی علیه دولت آمریکا و مقامات جنایتکار آن صادر میشود؛ همچنین این مسیر را با خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه نیز ادامه خواهیم داد و علیه مقامات رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا در محاکم داخلی و بینالمللی پیگیریهای لازم را انجام میدهیم.
رئیس مرکز وکلا گفت: شهدای عزیز بر گردن ما حق دارند و ما وظیفه داریم این حق را ادا کنیم. سالهاست افتخار آشنایی با خانواده شهید سجاد زبرجدی را دارم؛ شهیدی که به تعبیر دوستان مشترکمان از ویژهترین شهداست. وصیتنامه این شهید عزیز حاوی نکاتی است که بسیاری از مدعیان نمیتوانند به آن درجات برسند. اتفاقاتی که هر روز در کنار مزار این شهید رخ میدهد، نشاندهنده مقام و منزلت والای اوست.
وی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان برنامه گفت: امروز در مراسم تکریم مادران و خانوادههای شهدا دور هم جمع شدیم، و این مسئله نیاز و ضرورت جامعه امروز است.
