چهار شهید مدافع حرم، افتخاری برای محله اکباتان

به گزارش خبرنگار مهر، دومین یادواره ۱۵۲ شهید محلههای اکباتان، فکوری، آپادانا و بیمه شب گذشته در مجموعه ورزشی پاس اکباتان برگزار شد. این مراسم با حضور اهالی چهار محله، اعضای هیئتمدیره بلوکها، نمازگزاران، کسبه، جوانان، ائمه جماعات، خادمیاران و یاوران کانون خدمت رضوی منطقه ۵ تهران، بسیجیان و هیئات مذهبی همراه بود.
برنامههای مراسم شامل تلاوت قرآن توسط قاری بینالمللی هادی موحدیامین، اجرای برنامه توسط دکتر مهدی آقابیگی، حضور گروه رزمنوازان سپاه، اجرای سرود توسط گروه ۱۱۰ نفره نوجوانان و گروه رزمنوازان، شعرخوانی احمد بابایی، سخنرانی سردار محمدرضا نقدی و روایتگری کربلایی مجتبی عسگری بود.
در ابتدای مراسم، پدر شهید مدافع حرم مهدی ذاکرحسینی بهعنوان رئیس یادواره، به میهمانان خوشآمد گفت و خانواده معظم شهدا با تکریم ویژه در مراسم حضور یافتند.
براساس اعلام برگزارکنندگان، محله اکباتان چهار شهید مدافع حرم به نامهای مهدی ذاکرحسینی، علی صادقی، روحالله قربانی و علیاصغر شیردل تقدیم کرده و یک شهید جنگ ۱۲ روزه نیز در میان شهدای این محله قرار دارد.
در حاشیه این مراسم، خادمیاران رضوی موکب پذیرایی حضرت رضا(ع) را برپا کردند و غرفههای فرهنگی و ویژه کودکان نیز برای استفاده شرکتکنندگان آماده شد.
همزمان پویش دانشآموزی «شهید محله ما» ویژه دانشآموزان منطقه ۵ با ساخت پوستر، کلیپ، موشناستوری، دلنوشته، طراحی و نقاشی با موضوع «ایران قوی و متحد» و اجرای همخوانی یا لبخوانی کلیپ «حریفت منم» برگزار شد.
برگزارکنندگان از مردم مؤمن و دوستداران فرهنگ ایثار و شهادت دعوت کردند با حضور در این مراسم معنوی، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی بدارند.
