  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۴

کِهیچی: مشهد یکی از مهم‌ترین مقاصد فرهنگی و معنوی مردم پاکستان است

کِهیچی: مشهد یکی از مهم‌ترین مقاصد فرهنگی و معنوی مردم پاکستان است

مشهد- وزیر فرهنگ و میراث ملی پاکستان با حضور در بارگاه امام‌رضا (ع)، مشهد را یکی از مهم‌ترین مقاصد فرهنگی و معنوی مردم پاکستان در سفر به ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، «اورنگ زیب خان کِهیچی» در ادامه سفر رسمی خود به جمهوری اسلامی ایران، به مشهد مقدس مشرف شد و ضمن حضور در بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع)، این مضجع نورانی را زیارت کرد.

وزیر فرهنگ و میراث ملی پاکستان در جریان این سفر، با رضا خوراکیان، مدیر عالی حرم مطهر رضوی، دیدار کرد و از نزدیک با فعالیت‌های فرهنگی، هنری، قرآنی و خدمات زائرمحور این مجموعه آشنا شد.

وی ضمن ابراز خرسندی عمیق از حضور در حرم مطهر رضوی، اظهار کرد: برای مردم پاکستان و شخصیت‌های فرهنگی کشور ما، سفر به ایران بدون زیارت مشهد معنا ندارد. اغلب زائران و شخصیت‌های پاکستانی همیشه تلاش می‌کنند در برنامه سفرشان، فرصت حضور در این شهر مقدس را از دست ندهند.

اورنگ زیب خان کِهیچی با اشاره به اشتراکات تاریخی و فرهنگی دو ملت افزود: حرم مطهر امام‌رضا (ع) برای مردم پاکستان جایگاهی ویژه دارد و دیدن فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی آستان قدس برای ما، بسیار الهام‌بخش است.

گفتنی است هیئتی عالی‌رتبه از پاکستان، وی را در این سفر همراهی کردند.

کد خبر 6678048

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها