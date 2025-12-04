به گزارش خبرگزاری مهر، «اورنگ زیب خان کِهیچی» در ادامه سفر رسمی خود به جمهوری اسلامی ایران، به مشهد مقدس مشرف شد و ضمن حضور در بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع)، این مضجع نورانی را زیارت کرد.

وزیر فرهنگ و میراث ملی پاکستان در جریان این سفر، با رضا خوراکیان، مدیر عالی حرم مطهر رضوی، دیدار کرد و از نزدیک با فعالیت‌های فرهنگی، هنری، قرآنی و خدمات زائرمحور این مجموعه آشنا شد.

وی ضمن ابراز خرسندی عمیق از حضور در حرم مطهر رضوی، اظهار کرد: برای مردم پاکستان و شخصیت‌های فرهنگی کشور ما، سفر به ایران بدون زیارت مشهد معنا ندارد. اغلب زائران و شخصیت‌های پاکستانی همیشه تلاش می‌کنند در برنامه سفرشان، فرصت حضور در این شهر مقدس را از دست ندهند.

اورنگ زیب خان کِهیچی با اشاره به اشتراکات تاریخی و فرهنگی دو ملت افزود: حرم مطهر امام‌رضا (ع) برای مردم پاکستان جایگاهی ویژه دارد و دیدن فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی آستان قدس برای ما، بسیار الهام‌بخش است.

گفتنی است هیئتی عالی‌رتبه از پاکستان، وی را در این سفر همراهی کردند.