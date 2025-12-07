بامشکی: معرفی مراکز مکمل زیارت به زائران در کانون توجه قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جلیل بامشکی در سلسله نشستهای علمی و تخصصی بررسی طرحها و تجارب زیارت و گردشگری مشهد اظهار کرد: دلایلی که ما را به سمت اجرای طرح اتوبوس گردشگری و مشهدگردی هدایت کرد، نیاز به دسترسی مناسب به مکانهای فرهنگی، تاریخی و گردشگری شهر بود؛ مکانهایی که برخلاف ظرفیتهای فراوان، از میزان معرفی و شناخت کافی برخوردار نبودند.
معاون زیارت و گردشگری سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد با اشاره به کمبود آشنایی زائران با اماکن تاریخی شهر و مراکز مکمل زیارت، تاکید کرد که طرحهای جدید مانند «اتوبوس گردشگری مشهد» برای دسترسی راحتتر به این مکانها و معرفی ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی پایتخت مذهبی ایران ضروری است.
وی افزود: در این طرح، هم رویکردهای مختلف پیشبینی شده و هم ابعاد گوناگون موضوع دیده شده است. این نوع طرحها نیازمند مقدمات گسترده و برنامهریزی دقیق هستند. اخیراً نیز پژوهشی با همکاری جهاد دانشگاهی و شهرداری مشهد انجام شد که نتایج آن قابل توجه است. در این تحقیق مشخص شد که کمترین میزان آشنایی زائران با اماکن تاریخی بوده و تنها حدود ۲۲ درصد این اماکن را میشناسند، در حالی که بیشترین میزان آشنایی زائران مربوط به بازارها و مراکز تجاری با ۴۴ درصد بوده است. این آمارها نشان میدهد که حتی با وجود مجموعههای مهمی مانند موزههای آستان قدس یا خانههای تاریخی، میزان آشنایی زائران همچنان پایین است.
بامشکی ادامه داد: این موضوع نشان میدهد که معرفی مراکز مکمل زیارت به درستی انجام نشده و نیازمند گسترش فعالیتها در این زمینه هستیم. در سالهای اخیر اقداماتی انجام شده است؛ از جمله آموزش تاکسیرانها، نصب تابلوهای معرفی مراکز گردشگری در ایستگاههای قطار شهری و محلات تاریخی و معرفی کامل این مراکز در سایت میزبان شهرداری که به چند زبان نیز ارائه شده است. با این حال همچنان نیاز به توسعه راهنماییها و شناساندن این ظرفیتها وجود دارد.
معاون زیارت و گردشگری سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد با بیان اینکه بخش اقتصادی و بازاریابی از مهمترین محورهای این طرح است، تصریح کرد: برای موفقیت چنین طرحی باید مدل اقتصادی آن کاملاً روشن باشد. در جلسات متعدد با سرمایهگذاران بر این موضوع تاکید شده که چون بخش خصوصی قرار است کسب درآمد کند، دست آن در بازاریابی، تبلیغات و اجرای مدل اقتصادی بازتر است. از ظرفیت بدنه اتوبوسها و تبلیغات محیطی نیز میتوان بهره گرفت. همچنین نقاطی که اتوبوسها میتوانند در آن توقف داشته باشند، قابلیت درآمدزایی خواهند داشت، چراکه در حال حاضر نیز کسبوکارهای فعال در این نقاط چنین ظرفیتی را ایجاد کردهاند.
وی ضمن بیان اینکه چند پنل مختلف نیز طراحی شده است، ادامه داد: ازجمله ارائه خدمات گروهی برای انتقال گردشگران از هتلها به مراکز فرهنگی و تاریخی. زائران غیرایرانی نیز از مخاطبان جدی این طرح هستند و ضرورت دارد خدمات استاندارد و مشخصی برایشان ارائه شود. جامعه فعالان گردشگری، اصناف و انجمنها مانند اتحادیه دفاتر زیارتی نیز میتوانند نقش مؤثری ایفا کنند.
بامشکی با اشاره به محدودیتهای موجود در سطح شهر گفت: یکی از چالشهای مهم در اجرای طرح، محدودیتهای ترافیکی است که ضرورت ایجاد خطوط ویژه را مطرح میکند؛ امری که در بسیاری از نقاط شهر با محدودیت مواجه است. در این طرح دو مدل برای اجرا پیشبینی شد؛ یکی مدل سازمانی با پرداخت یارانه و دیگری حضور بخش خصوصی. تاکید ما همواره این بود که بخش خصوصی وارد شود، زیرا اگر قرار باشد این طرح در آینده ادامهدار و در شهر تثبیت شود، حضور فعال بخش خصوصی ضروری است.
معاون زیارت و گردشگری سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: هرچند اجرای این طرح نیاز به سرمایهگذاری اولیه دارد، اما برای برندینگ شهر مشهد و جایگاه آن در جهان اسلام اهمیت ویژهای دارد. برخی اتفاقات باید در شهری با این جایگاه رخ دهد، حتی اگر در ابتدا هزینههایی به همراه داشته باشد. با پیگیریهای انجامشده تلاش بر این است که این طرح هرچه سریعتر عملیاتی شود، زیرا میتواند نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی مشهد و تکمیل تجربه زیارت ایفا کند.
