به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، آوی اشکنازی تحلیلگر نظامی رژیم صهیونیستی اعتراف کرد: ارتش اسرائیل نتوانست از عناصر تحت حمایت خود محافظت کند و دلیل این مسأله کشته شدن فرمانده اصلی این عناصر در غزه است. متأسفانه پیش بینی‌های حماس درباره سرنوشت این عناصر درست از آب درآمد.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد: کشته شدن ابوشباب نشان داد ایده جایگزین حماس شکست خورده و حماس باقی ماند.

همچنین نیروهای امنیت وابسته به مقاومت فلسطین در غزه خطاب به یاسرابوشباب اعلام کردند: همان طور که قبلاً به تو گفته بودیم اسرائیل از تو محافظت نخواهد کرد.

بعد از هلاکت یاسرابوشباب ساکنان نوار غزه شیرینی پخش و تاکید کردند که همه خائنان به زباله دانی تاریخ می‌پیوندند.

ساعتی قبل منابع عبری اعلام کردند که یاسر ابوشباب یکی از مهره‌های اصلی رژیم صهیونیستی در نوار غزه به هلاکت رسیده است.

شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که ابوشباب که با اشغالگران صهیونیست در نوار غزه همکاری می‌کرد کشته شده است.

هنوز جزئیات بیشتری در این خصوص منتشر نشده است اما ینون مگال خبرنگار صهیونیست گفته که ابوشباب به دست نیروهای حماس به هلاکت رسیده است. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز این موضوع را تأیید کرده است. منابع صهیونیست همچنین اعلام کردند که هلاکت این مهره تل‌آویو خبر بدی برای اسرائیل به شمار می‌رود.

یکی از مأموریت‌های اصلی باند ابوشباب ایجاد هرج و مرج در نوار غزه، تیراندازی به سمت فلسطینی‌های گرسنه در مراکز توزیع کمک و مقابله با نیروهای مقاومت در این باریکه بوده است.