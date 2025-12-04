ابوالفضل فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه «انتقال یافته‌های تحقیقاتی و دانش فنی به عرصه تولید» یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش کشاورزی است، گفت: هدف اصلی ما این است که با ارتقای بهره‌وری، تولید محصولات کشاورزی را افزایش دهیم تا در شرایط دشوار محیطی و محدودیت‌های بخش کشاورزی، امنیت غذایی کشور حفظ و تقویت شود.

افزایش پنج‌برابری تولید در ۵۰ سال گذشته

فرجی با اشاره به روند تولید محصولات کشاورزی طی نیم قرن اخیر اضافه کرد: میزان تولید محصولات کشاورزی از حدود ۲۵ میلیون تن به بیش از ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون تن در سال رسیده است.

وی در عین حال به ضایعات بالای محصولات کشاورزی اشاره کرد و افزود: ضایعات در محصولات مختلف بین ۱۰ تا ۳۰ درصد متغیر است و این ضایعات از مزرعه تا سفره ادامه دارد؛ از برداشت نادرست در زمین تا مصرف غیراصولی در خانه.

وابستگی بالا در نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی

معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی درباره وضعیت امنیت غذایی و میزان وابستگی کشور به واردات افزود: نیاز غذایی کشور حدود ۱۴۰ میلیون تن است. سالانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن ذرت، ۳ تا ۴ میلیون تن جو، ۲ تا ۲.۵ میلیون تن دانه و کنجاله سویا و همچنین مقادیری شکر و برنج وارد می‌شود در دانه‌های روغنی حدود ۹۰ درصد وابسته هستیم و بخش قابل توجهی از خوراک طیور نیز از طریق واردات تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: محصولاتی مانند ذرت و سویا در کشور نیاز آبی بالایی دارند و از نظر اکولوژیک امکان تولید گسترده آنها وجود ندارد؛ اما می‌توان با نوآوری و افزایش بهره‌وری، تولید فعلی را بهبود داد.

کاهش تولید به دلیل وابستگی دیم‌زارها به بارش

فرجی درباره وضعیت تولید امسال نیز گفت: حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد اراضی کشور دیم هستند و این اراضی به‌شدت وابسته به بارندگی‌اند. با توجه به کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها، انتظار کاهش تولید در بخش غلات طبیعی است.

وی افزود: الان در ابتدای فصل زراعی هستیم و میزان تولید نهایی به شرایط بارندگی در ادامه فصل، مدیریت مزرعه و عوامل متعدد دیگر بستگی دارد.

تلاش برای کاهش اثر عوامل مضر با ترویج و تحقیق

معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به چالش‌هایی همچون کاهش بارندگی، افزایش دما، تحریم‌ها و کمبود برخی نهاده‌ها تأکید کرد: تلاش ما این است که با مدیریت مناسب، فعالیت‌های آموزشی و ترویجی، حضور محققان در عرصه و همکاری همه کشاورزان و دست‌اندرکاران، نقش این عوامل مضر را به حداقل برسانیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با هم‌افزایی بخش تحقیق، ترویج، کشاورزان و بخش خصوصی می‌توانیم امنیت غذایی کشور را پایدار نگه داریم و ارتقا دهیم.