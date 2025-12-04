امید گوهری در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز عملیات گسترده محرومیت‌زدایی در روستای محروم حناشور بخش شُنبه و طسوج شهرستان دشتی خبر داد و گفت: این طرح با محوریت محرومیت زدایی، آبرسانی و بهبود راه ارتباطی، در قالب قرارگاه جهادی آبادگران اجرا می‌شود.

مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری سپاه امام صادق علیه‌السلام استان بوشهر با بیان اینکه روستای حناشور به‌عنوان روستای هدف و پایلوت طرح محرومیت‌زدایی انتخاب شده، بیان کرد: مهم‌ترین محور این برنامه، حل مشکل جاده ورودی روستاست، این مسیر به دلیل صعب‌العبور بودن، ارتباط روستا با مناطق مجاور و شهرستان دشتی را با اختلال جدی مواجه کرده است.

وی افزود: مسیر فعلی ۲۸ کیلومتری با بازگشایی یک مسیر دو کیلومتری جدید به شکل چشمگیری کوتاه خواهد شد و عملیات اجرایی آن طی ۱۰ روز آینده آغاز می‌شود؛ اقدامی که تأثیر مستقیم در بهبود اقتصاد منطقه، دسترسی عمومی و کاهش محرومیت در بخش شُنبه و طسوج خواهد داشت.

مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر یکی دیگر از محورهای اساسی این طرح را رفع بحران آب دانست و گفت: با همکاری آبفا و آب منطقه‌ای، تدابیری برای تسریع آبرسانی و حل مشکلات کوتاه‌مدت و میان‌مدت آب روستا و روستاهای اطراف اتخاذ شده است.

گوهری گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز در قالب اجرای طرح هادی و ارائه خدمات فنی و مهندسی، در این برنامه نقش‌آفرینی می‌کنند و عملیات عمرانی مربوط به این طرح طی روزهای آینده آغاز خواهد شد.

وی با قدردانی از اقشار مختلف بسیج به‌ویژه جامعه پزشکی اظهار کرد: تیم پزشکی و دندانپزشکی به سرپرستی دکتر دهقان‌فر امروز در روستا مستقر شدند و خدمات درمانی ارائه دادند. همچنین جامعه کشاورزی با اجرای طرح واکسیناسیون دام و ارائه آموزش‌های ترویجی در حوزه نخیلات، همراه این حرکت جهادی بود.

گوهری ادامه داد: گروه‌های تخصصی سازمان بسیج مهندسین عمران نیز خدمات مشاوره مهندسی ارائه کردند و دستگاه‌های برون‌سپاه از جمله بنیاد مسکن، آبفا، سازمان نظام مهندسی و راهداری در این برنامه با ما همکاری نزدیک داشتند.

وی تأکید کرد: یکی از رسالت‌های اصلی بسیج مهندسین عمران و معماری، محرومیت‌زدایی است. انتخاب روستای حناشور به‌عنوان پایلوت، فرصتی برای همگرایی دستگاه‌ها و اجرای یک کار قرارگاهی و گروهی است؛ کاری که می‌تواند در صورت موفقیت، به سایر روستاهای شهرستان و استان تعمیم یابد.

گوهری در پایان با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر محرومیت زدایی و رسیدگی به مناطق محروم گفت: هدف ما کاهش آلام مردم و حل سریع مشکلات این روستاهاست و امیدواریم با همکاری تمامی دستگاه‌های درون‌سپاه و برون‌سپاه، بتوانیم محرومیت را در کمترین زمان ممکن به حداقل برسانیم.