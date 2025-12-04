به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی شامگاه پنج شنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان زنجان با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم، اظهار داشت: در دولت چهاردهم تلاش شده مسیر فعالیتهای عمرانی و آبادانی استان مبتنی بر برنامهمحوری، آیندهنگری و انطباق با سیاستهای کلان نظام هدایت شود تا پروژهها در چارچوب اسناد راهبردی و نیازهای واقعی استان به پیش بروند.
استاندار زنجان با تأکید بر جایگاه ویژه استان در شبکه حملونقل کشور افزود: زنجان به واسطه قرار گرفتن در کریدور راه ابریشم و برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز، نقشی مهم در شبکه حملونقل و اقتصاد ملی ایفا میکند. حضور وزیر راه و شهرسازی در این مقطع زمانی نیز فرصتی ارزشمند برای شتاببخشی به طرحهای توسعهای استان و تقویت هماهنگیهای بین دستگاهی است.
وی در تشریح اقدامات انجامشده در حوزه مسکن روستایی ادامه داد: بیش از ۴۷۵۰ واحد مسکن روستایی در مناطق مختلف استان زنجان ساخته، تکمیل یا افتتاح شده است. از این تعداد، ۸۴۵ واحد در شهرستان خدابنده و ۵۹۳ واحد در سایر شهرستانها به بهرهبرداری رسیده است و اجرای این طرحها نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی روستاییان و توسعه متوازن استان داشته است.
صادقی یکی از مهمترین اولویتهای استان را افزایش ایمنی جادهها دانست و افزود: مجموعهای از پروژههای راهسازی، بهسازی و راهداری در استان آماده بهرهبرداری است که هدف اصلی آنها ایمنسازی مسیرها، کاهش نقاط حادثهخیز و ارتقای کیفیت شبکه حملونقل است.
وی ادامه داد: اجرای این پروژهها علاوه بر افزایش امنیت انسانی، موجب تسهیل جابهجایی، کاهش زمان سفر و تقویت زیرساختهای توسعه اقتصادی استان خواهد شد.
تقویت زیرساختهای حملونقل ریلی و صنعتی
استاندار زنجان همچنین از تکمیل ظرفیت حمل بار و قطار مسافربری استان خبر داد و گفت: با توجه به ظرفیتهای موجود، امکان ایجاد بندر خشک در زنجان بهعنوان یک طرح راهبردی در دست بررسی قرار گرفته است. این پروژه میتواند نقش کلیدی در گسترش حملونقل ترکیبی، جذب بار و افزایش توان لجستیکی استان ایفا کند.
وی با تأکید بر اولویتدار بودن امنیت انسانی در پروژهها تصریح کرد: بر اساس ارزیابیها، اجرای طرحهای ایمنسازی و ارتقای محورهای مواصلاتی، منجر به کاهش حوادث رانندگی و بهبود شاخصهای ایمنی در استان شده است. این روند با حمایت وزارت راه و شهرسازی و همراهی مسئولان استانی ادامه خواهد یافت.
استاندار زنجان گفت: استان آماده است با تداوم همکاریهای بینبخشی، پروژههای زیرساختی را با سرعت و دقت بیشتری پیش ببرد تا زنجان جایگاه واقعی خود را بهعنوان یک استان راهبردی در کشور تثبیت کند.
