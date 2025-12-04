به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان شاهرخی گفت: هرمزگان در روزهایی ایستاده است که در آن، همزمانی دو جریان مستقل اما همپوشانِ بیماریزایی _ یکی با منشأ تنفسی و دیگری با منشأ ناقلزاد_معادلات معمول نظام سلامت را از حالت خطی خارج کرده و به وضعیتی چندبُعدی، پرفشار و مستعدِ آشفتگی بالینی بدل کرده است. در چنین شرایطی، بیش از ۴۰۰ بیمار مشکوک و قطعی آنفلوآنزا، هماکنون در بیمارستانهای استان تحت درمان قرار دارند؛ رقمی که نشاندهنده برهمنهی ظرفیتهای موجود و ورود استان به فاز «درگیری بالینی گسترده» است.
وی با اشاره به شاخصهای دقیق آزمایشگاهی افزود: آنچه در این میان بر پیچیدگی وضعیت میافزاید، این است که در سه روز گذشته _ طی ۷۲ ساعت اخیر _ ۶۱ درصد تستهای آنفلوآنزا که در دو آزمایشگاه مرجع منتخب استان انجام شده، مثبت گزارش شده است. این نسبت، صرفاً یک عدد آماری نیست؛ بلکه نشانهای روشن از فعالبودن زنجیره انتقال، اشباع الگوی انتشار جامعهای، و عبور ویروس از سدهای کنترلی اولیه است، و در تبیین فاز کنونی، نقش یک شاخص هشداردهنده تمامعیار را ایفا میکند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به تداوم گردش تب دنگی در استان اظهار داشت: در پهنه جنوبی استان، چرخه ناقلزاد تب دنگی نیز همچنان با پایداری قابل توجه در حال گردش است؛ بهطوریکه تا ۱۱ آذر ۱۴۰۴، مجموع موارد مثبت این بیماری به ۲۴۷ مورد رسیده است با غلبه بیچونوچرای بندرعباس. از این میان، ۱۵۲ مورد مولکولی مثبت، ۸۱ مورد NS1 مثبت، ۱۲ مورد IgM (نمونه دوم) و دو مورد IgG مثبت (نمونه دوم) ثبت شده و در کنار ۶۶ بستری ثبتشده، تاکنون هیچ مورد مرگ گزارش نشده است؛ امری که نتیجه مراقبت ساختاریافته و حساسیت بالینی افزایشیافته در مراکز درمانی استان است.
وی با تأکید بر اینکه هسته بحران در همپوشانی علائم و امکان همابتلایی نهفته است، افزود: آنچه این وضعیت را در سطح تحلیل اپیدمیولوژیک پیچیدهتر میسازد، تشابه ظریفی است که در بیان بالینی دو بیماری مشاهده میشود. در چنین فضایی، تشخیص اولیه میتواند دچار لغزش شود و هرگونه تأخیر در تمایز میان دو بیماری، مخاطرات جدی برای بیمار و نظام سلامت به همراه خواهد داشت. در ادبیات علمی نیز ثابت شده است که ابتلای همزمان _ هرچند پدیدهای نادر _ در صورت وقوع، با التهاب سیستمیک شدیدتر و افزایش احتمال درگیری چندسیستمی همراه است.
شاهرخی با خطاب مستقیم به مردم استان، بر ضرورت مشارکت عمومی تأکید کرد و گفت: از شهروندان درخواست میکنیم در صورت بروز هرگونه علائم تنفسی، از حضور در اجتماعات، محیط کار و فضاهای آموزشی پرهیز کنند و استفاده از ماسک در محیطهای سربسته را بهعنوان یک ضرورت اجتماعی و مسئولانه رعایت کنند.
وی درباره تب دنگی نیز هشدار صریح داد: هر ظرف کوچک آب راکد _ فارغ از محل وجود آن _ میتواند آغازگر یک چرخه کامل تکثیر پشه آئدس باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان گفت: در صورت تب، مصرف داروهایی مانند آسپرین، ایبوپروفن و دگزامتازون بهشدت ممنوع است و تنها استامینوفن مجاز است و مراجعه سریع در صورت بروز علائم هشدار، رکن اصلی پیشگیری از بروز موارد شدید است.
شاهرخی در پایان، با تأکیدی جدی بر لزوم هوشیاری عمومی خاطرنشان کرد: در لحظهای قرار داریم که در آن، همزمانی دو منحنی اپیدمی، قابلیت جهش در بار بیماری را میدهد. وقتی ۴۰۰ بیمار آنفلوآنزایی هماکنون در بیمارستانها بستریاند و ۶۱ درصد تستهای ارجاعی سه روزه اخیر در دو آزمایشگاه منتخب و مرجع مثبت گزارش شده، هر میزان سهلانگاری، میتواند موتور انتقال را شتاب ببخشد و فشار مضاعفی بر مراکز درمانی وارد کند. این مقطع، مقطع مهار، دقت، و همراهی حداکثری مردم با نظام سلامت است.
