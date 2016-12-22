زمین ورزشی چمن مصنوعی مریانج دهه فجر امسال افتتاح خواهد شد

محسن معصوم علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شهر مریانج از نظر ورزشی ظرفیت بالایی دارد و در مجموعه شهری باید زمینه را برای شکوفایی بهتر این پتانسیل فراهم کرد، گفت: مریانج از نظر نهادینه کردن ورزش همگانی از سایر شهرهای استان پیشتاز است.
شهردار مریانج بابیان اینکه در طراحی پروژههای شهری به ظرفیتهای ورزشی توجه می شود، گفت: بوستان دو هکتاری شورا برای اجرا طراحی و در طراحی این بوستان ایجاد مسیر تندرستی مدنظر قراردارد.
معصوم علیزاده بابیان اینکه مسیر تندرستی در این بوستان به نحوی طراحی شده که از تمام قسمتهای بوستان عبور می کند، گفت: این بوستان با پیشرفت فیزیکی ۹۹ درصد آماده بهرهبرداری است و عملیات کاشت گونههای گیاهی آن نیز به اتمام رسیده است.
وی بیان کرد: نصب کفپوش این مسیر در دست بررسی است تا شرایطی فراهم شود که استفادهکنندگان از این مسیر بدون هیچ گونه دغدغه پزشکی ورزشی به فعالیت بپردازند.
شهردارمریانج عنوان کرد: این مسیر به تارتان یا کفپوش لاستیکی مجهز میشود تا از نظر پزشکی آسیبی در درازمدت به ورزشکاران وارد نشود.
معصوم علیزاده با اشاره به احداث چمن مصنوعی در مریانج گفت: با توجه به هزینهبر بودن استفاده از سالنها و امکانات ورزشی، شهرداریها باید شرایطی را ایجاد کنند تا شهروندان در همه ساعات شبانهروز به ورزش بپردازند.
وی یادآور شد: یک زمین ورزشی چمن مصنوعی در حال احداث است که در دهه فجر افتتاح میشود تا شهروندان از آن استفاده کنند.
شهردار مریانج بابیان اینکه با احداث این زمین، میتوان ورزشهایی از جمله فوتبال، والیبال، بدمینتون را در فضای باز انجام داد، بیان کرد: چند ایستگاه ورزشی نیز دریکی از بلوارهای شهر مریانج راهاندازی خواهد شد.
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