چهار تکواندوکار ایران در روز چهارم به دیدار رقبای خود می روند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، در ادامه رقابت‌های تکواندو قهرمانی زیر ۲۱ سال جهان، فردا جمعه ۱۴ آذرماه در روز سوم این مسابقات مبارزات اوزان ۵۳- و ۶۷- کیلوگرم دختران ،۵۴- و ۷۴- کیلوگرم پسران انجام خواهد شد که مبینا نعمت زاده، ساغر مرادی، مهدی رزمیان و رادین زینالی از تیم کشورمان به دیدار حریفان خود خواهند رفت.

در وزن ۵۳- کیلوگرم مبینا نعمت زاده دور نخست با قرعه استراحت رو به رو شده است و سپس باید به برنده دیدار ساحل عاج و مراکش برود. در سمت جدول وی نمایندگانی از آلمان، بریتانیا و هند قرار دارد. در این وزن ۲۶ تکواندوکار ثبت نام کرده اند.

ساغر مرادی وزن ۶۷- کیلوگرم دور نخست را با قرعه استراحت پشت سر گذاشته و سپس با برنده دیدار اکوادور و مکزیک دیدار می‌کند. در بالای جدول مرادی کره جنوبی، مراکش و کنیا قرار دارند. در این وزن ۲۲ تکواندوکار پیکار می‌کنند.

در وزن ۵۴- کیلوگرم مهدی رزمیان در دیدار اول خود برابر «فلیپ زیوارسکی» از لهستان پیکار می‌کند و در صورت برتری به مصاف یکی از تکواندوکاران اردن، استرالیا یا اکوادور می‌رود. «الداعود» نماینده اردن اخیراً در بازی‌های همبتسگی کشورهای اسلامی ریاض حضور داشت و خوش درخشید و سابقه رویارویی با رزمیان در قهرمانی جهان چین را هم در کارنامه دارد. در این وزن ۳۷ تکواندوکار شرکت کرده اند.

رادین زینالی در وزن ۷۴- کیلوگرم دور نخست با «نیکا گوگوبردیژ» از گرجستان رو به رو می‌شود و در صورت پیروزی مقابل «یرگش بکاسیل» از قزاقستان به روی شیاپ چانگ می‌رود. در بالای جدول وی نمایندگان کوزوو، مراکش و اسپانیا حاضر هستند. در این وزن ۲۴ تکواندو حضور دارند.

تیم ملی تکواندو ایران تا پایان روز دوم توسط ابوالفضل زندی و امیر رضا غلامی دو مدال طلا، امیر محمد اشرافی و هستی محمدی هم دو مدال برنز کسب کرده است.

نخستین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان که با حضور ۴۵۲ تکواندوکار از ۷۵ کشورهای در سالن «موی» مجموعه ورزشی «کاسارانی» شهر نایروبی جریان دارد.