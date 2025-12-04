فضای مجازی میدان اصلی جنگ شناختی است؛ ضرورت سازماندهی «لشکر مجازی»

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه پنجشنبه در هفتمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج که در ساری برگزار شد، با قدردانی از تولیدکنندگان محتوای مؤثر و خلاق اظهار کرد: محتوایی که کوتاه، جذاب، گویا و اثرگذار باشد، میتواند پیام را در کمترین زمان به بهترین شکل منتقل کند.
وی با بیان اینکه جنگ شناختی بیش از هر زمان در بستر فضای مجازی در جریان است، افزود: دیگر نمیتوان فضای مجازی را «مجازی» دانست؛ این عرصه به میدان واقعی نبرد تبدیل شده و دشمن با بهرهگیری از ابزارهای پیشرفته و روشهای نوین به دنبال القای محتواهای خطا و نادرست است.
نماینده ولیفقیه در مازندران با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از فناوریهای روز گفت: باید با تجهیزات بهروز و ظرفیتهای نوین، در سطح وسیع برای جهان تولید علم، فکر و محتوا کرد.
آیتالله محمدی لائینی هوش مصنوعی را از مهمترین حوزههای فناوری دانست و خاطرنشان کرد: متخصصان معتقدند در جنگ اخیر دوازدهروزه، بخش عمده عملیات دشمن از طریق فناوری و هوش مصنوعی انجام شده است.
وی با اشاره به سرمایهگذاریهای وسیع برخی کشورهای منطقه در حوزه فناوری، آن را در خدمت سیاستهای قدرتهای بیگانه دانست و افزود: با وجود این سرمایهها، این کشورها هیچگاه از توان علمی، فناوری یا تسلیحاتی خود در برابر رژیم صهیونیستی استفاده نمیکنند و صرفاً در مسیر مطلوب همان قدرتها گام برمیدارند.
آیتالله محمدی لائینی با بیان اینکه ایران باید طبق سند چشمانداز ۲۰ ساله رتبه اول منطقه در حوزه فناوری را داشته باشد، گفت: باید بررسی کرد چرا به این جایگاه نرسیدهایم.
وی برخی فعالان داخلی فضای مجازی را نیز همسو با ارزشهای اسلامی ندانست و تصریح کرد: این گروه با فعالیتهای خود عملاً به جریانهای مخالف کمک میکنند، درحالیکه نیروهای ارزشی در عرصه جنگ شناختی همچون دوران دفاع مقدس و مقابله با فتنهها نقشآفرین بودهاند.
امام جمعه ساری تأکید کرد: عقبماندن از کشورهای منطقه یا جریانهای غیرهمسو در فضای مجازی پذیرفتنی نیست و باید در این میدان پیشتاز بود.
به گفته او، سیاستهای کلان فضای مجازی که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده باید جدی گرفته شود و تولیدکنندگان محتوا باید به میدان مخاطبان غیرهمگرا نیز ورود کنند.
وی افزود: اگر محتوا تنها در فضای محدود خودی منتشر شود، اثرگذاری آن کاهش مییابد و برخی تولیدات ارزشی در دیگر بسترها نیز به سرعت حذف میشوند؛ بنابراین محتوا باید کوتاه، جذاب، زیبا و فراگیر تولید شود تا مخاطبان جدید جذب شوند.
نماینده ولیفقیه در مازندران با اشاره به ظرفیت بالای بسیج در حوزههای مختلف، تأکید کرد: جوانان تحصیلکرده و آشنا با فناوریهای نو در میان بسیجیان بسیارند و با حمایت، آموزش و فراهمسازی امکانات میتوان آنها را به میدان کار و تولید محتوا وارد کرد.
وی در پایان با تأکید بر لزوم تعریف ردیفهای شغلی و حقوق برای تولیدکنندگان محتوای ارزشی گفت: باید نیرویی سازمانیافته و توانمند در قالب یک «لشکر مجازی» شکل بگیرد تا در میدان جنگ شناختی نقشآفرینی کند.
