راجی: جنگ ۱۲ روزه پایان بزن و درروی دشمن بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمدحسین راجی شامگاه پنجشنبه در گردهمایی گروه‌های نقش آفرین استان یزد به تشریح ابعاد و پیامدهای جنگ دوازده روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی و آمریکا پرداخت و این رخداد را نقطه عطفی در نمایش توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران دانست.

وی بیان کرد: جنگ دوازده روزه نشان داد دوران بزن و دررو برای دشمنان گذشته است و امروز قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران برای همگان آشکار شده است.

حجت الاسلام راجی در بخش دیگری از سخنان خود با مقایسه شرایط اجتماعی و اقتصادی قبل و بعد از انقلاب اسلامی، توزیع عدالت در دوره پس از انقلاب را گسترده‌تر و نزدیک تر به بدنه جامعه توصیف کرد.

وی افزود: تجمل گرایی و اشرافی‌گری از ویژگی‌های بارز دوران پهلوی بود، اما پس از انقلاب، عدالت گستری و توجه به اقشار مختلف جامعه در اولویت قرار گرفت.

وی همچنین با اشاره به بازتاب جهانی جنگ دوازده روزه گفت: پس از این نبرد، بسیاری از کشورهای جهان قدرت واقعی جمهوری اسلامی ایران را مشاهده کردند؛ قدرتی که برخلاف تبلیغات دشمنان، ثابت کرد اسلام نه تنها مانع پیشرفت نیست، بلکه ایران در سایه آن به مؤلفه‌های متعدد قدرت دست یافته است.