مهگل تنها میزبان بازنده در هفته دهم لیگ برتر بسکتبال

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور بعد از یک‌ ماه وقفه، امروز (پنجشنبه) با برگزاری دیدارهای هفته دهم پیگیری شد.

در چارچوب این هفته از مسابقات، مهگل در دیدار خانگی برابر رعد پدافند نتوانست پیروز شود و هشتمین باخت خود را متحمل شد. مهدی آقاجانی از تیم رعد پدافند هوایی با ۲۵ امتیاز، ۵ ریباند، ۳ پاس گل و کارایی ۲۷ بهترین بازیکن این دیدار بود.

در سالن ۱۷ شهریور آبادان، تیم نفت در جدال با پترونوین پیروز شد و مجموع امتیازاتش را به ۱۵ رساند. آبادانی ها با کمک‌ بازیکنی مانند «واسیلیه ووچتیچ» صاحب پنجمبن برد خود شدند، او در این بازی ۱۷ امتیاز، ۱۰ ریباند، ۳ پاس گل و کارایی ۲۵ داشت.

هشتمین برد شهرداری گرگان در این هفته و در رقابت با پاس به دست آمد. پدرام فخفوری با ۱۶ امتیاز، ۹ ریباند، ۶ پاس گل و کارایی ۲۴ بهتربن بازیکن شهرداری گرگان و زمین بود.

در آخرین دیدار این هفته هم گلنور اصفهان در دیدار خانگی برابر نفت و گاز زاگرس جنوبی صاحب برتری شد.

آرن داوودی از تیم میزبان با ۱۱ امتیاز ، ۷ ریباند، ۶ پاس گل و کارایی ۲۳ بهترین بازیکن زمین بود.

نتایج چهار دیدار برگزار شده از هفته دهم لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

*مهگل البرز ۹۳ - رعد پدافند هوایی اصفهان ۹۹

* پالایش نفت آبادان ۹۹ - پترونوین ماهشهر ۶۲

* شهرداری گرگان ۱۰۰ - پاس کردستان ۶۳

* گلنور اصفهان ۹۶ - نفت زاگرس جنوبی جهرم ۹۲