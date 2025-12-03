به گزارش خبرنگار مهر، فصل جاری رقابت های باشگاهی بسکتبال در سطح لیگ برتر، نیمه آبان و بعد از برگزاری دیدارهای هفته دهم به دلیل ورود اردونشینان تیم ملی به اردوی آماده سازی برای حضور در انتخابی جام جهانی و بعد از آن تشکیل اردو و حضور تیم ملی سه نفره در بازی های کشورهای اسلامی، تعطیل شد.

حالا بعد از حدود یک ماه، این رقابت ها با برگزاری دیدارهای هفته دهم از سر گرفته می شود. این دیدارها روز پنجشنبه (۱۳ آذر) برگزار می شود. در اولین دیدار این هفته از مسابقات دو تیم ته جدولی مهگل و رعد پدافند رو در روی هم قرار می گیرند با این هدف مشترک هم بتوانند سومین برد خود در این فصل را کسب کنند.

آخرین دیدار این هفته هم در اصفهان میان دو تیم گلنور و نفت زاگرس برگزار می شود. نفت که همچنان در میان بهترین های بالای جدول است، مصمم است از این بازی به عنوان فرصتی برای بهبود وضعیتش استفاده کند و به این هدف می رسد اگر بتواند ششمین باخت فصل را به میزبانش تحمیل کند.

در این میان، شهرداری گرگان مدافع عنوان قهرمانی در حضور تماشاگرانش به مصاف پاس می رود. برای گرگانی ها که با یک بازی کمتر در رده سوم ایستاده اند، این دیدار خانگی بهترین فرصت است تا خود را به رده های بالاتر نزدیک تر کنند. در آبادان هم تیم های جنوبی نفت و پترونوین رو در روی هم قرار می گیرند.

طبیعت و استقلال از بازی های مهم هفته دهم است که با تاخیر یک هفته ای برگزار می شود. تیم ملی بسکتبال روز سه شنبه (۱۱ آذر) به کشور بازگشته است و به همین دلیل ۵ ملی پوش استقلال فرصت زیادی برای حضور در تمرینات تیم شان نداشتند. بنابراین دیدار استقلال صدرنشین جدول رده بندی با طبیعت که در رده پنجم قرار دارد، به ۲۰ آذر موکول شده است.

همچنین دیدار کاله تیم دوم جدول رده بندی با پایش پارت هم برگزار نمی شود.

برنامه دیدارهای هفته دهم لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

پنجشنبه ۱۳ آذر

* مهگل البرز - رعد پدافند هوایی اصفهان (ساعت ۱۵ - مجموعه ورزشی انقلاب کرج)

* پالایش نفت آبادان - پترونوین ماهشهر (ساعت ۱۶ - سالن ۱۷ شهریور آبادان)

* شهرداری گرگان - پاس کردستان (ساعت ۱۶:۳۰ - سالن امام خمینی گرگان)

* گلنور اصفهان - نفت زاگرس جنوبی جهرم (ساعت ۱۷ - سالن مخابرات اصفهان)

جدول رده بندی

۱- استقلال (۹ بازی، ۹ برد، بدون باخت، ۱۸ امتیاز)

۲- کاله مازندران (۹ بازی، ۷ برد، ۲ باخت، ۱۶ امتیاز)

۳- شهرداری گرگان (۸ بازی، ۷ برد، یک باخت، ۱۵ امتیاز)

۴- نفت زاگرس (۹ بازی، ۶ برد، ۳ باخت، ۱۵ امتیاز)

۵-طبیعت اسلامشهر (۹ بازی، ۶ برد، ۳ باخت، ۱۵ امتیاز)

۶- نفت آبادان (۹ بازی، ۴ برد، ۵ باخت، ۱۳ امتیاز)

۷- گلنور اصفهان (۹ بازی، ۴ برد، ۵ باخت، ۱۳ امتیاز)

۸- پاس کردستان (۹ بازی، ۳ برد، ۶ باخت، ۱۲ امتیاز)

۹- پترونوین ماهشهر (۸ بازی، ۳ برد، ۵ باخت، ۱۱ امتیاز)

۱۰- مهگل البرز (۹ بازی، ۲ برد، ۷ باخت، ۱۱ امتیاز)

۱۱- پدافند هوایی اصفهان (۹ بازی، ۲ برد، ۷ باخت، ۱۱ امتیاز)

۱۲- پایش پارت شاهرود (۹ بازی، بدون برد، ۹ باخت، ۹ امتیاز)

دیدار معوقه تیم های شهردرای گرگان و پترونوین ماهشهر از هفته نهم نیز ۲۰ آذر برگزار می شود.