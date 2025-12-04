عزیزی: شهدا مظهر ایستادگی و عزت ملت ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی شامگاه پنجشنبه مراسم یادواره ۱۶۷ شهید والامقام بخش بندر کیاشهر و نخستین سالگرد شهید گمنام این شهر، همچنین آئین گرامیداشت امام جمعه فقید و ابوالشهداء حجتالاسلام والمسلمین اسماعیلیان با اشاره به اینکه شهادت ورود به حریم خلوت الهی و مهمان شدن بر سفره ضیافت الهی است، اظهار کرد: شهادت مزد مجاهدت و جهاد در راه خداست و عطر شهادت در سرزمین دلها جاری است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شهدا زیست شهیدانه داشتند و با ایستادگی، مقاومت، اخلاق و فداکاری نوعی حیات شهادتگونه را رقم زدند، افزود: حضور پرشور مردم در مجالس شهدا نشان میدهد ملت ایران هرگز در برابر هیچ سلطهگری سر خم نخواهد کرد.
وی تکریم شهیدان را در تداوم ارزشهای ناب اسلامی و ولایتمداری دانست تصریح کرد: ادامهدهنده راه شهدا در پاسداری ازهای انقلاب اسلامی است
عزیزی با اشاره به اینکه خانواده شهدا مظهر ایثار هستند گفت: یاد شهدا و تکریم خانوادههای گرانقدرشان که درس گرفته از حضرت امالبنین و حضرت زینب (س) هستند، ما را در این مسیر ثابتقدم نگه میدارد.
وی با بیان اینکه همه ما باید با نگاه عمیق و اعتقادی شهیدان را تکریم کنیم، تصریح کرد: ایستادگی بر اصول اندیشههای ناب اسلامی وظیفه امروز ماست.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش رزمندگان در طول هشت سال دفاع مقدس اظهار کرد: این حضور نشان از روح بلند و عظمت ملت ایران دارد و حادثه اخیر در استان نیز جایگاه و عظمت مردم استان و شهرستان را نمایان ساخت.
وی با بیان اینکه جنگ ۱۲ روزه پر افتخار و عزتآفرین شد، افزود: این نبرد برگرفته از فرهنگ ایثار، مردانگی و غیرت شهیدان بود.
عزیزی با اشاره به اینکه ظرفیت مکتب انسانساز اسلام توانست فاتح این میدان باشد. گفت: ملت ایران ثابت کرد که درس گرفته از مکتب شهیدان و شاهدان تاریخ است.
وی با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی با راهبرد جنگ ترکیبی قصد تحمیل خواستههای خود را داشتند، افزود: ایران با عظمت وارد شد و نقشه آمریکا را خنثی کرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه رئیسجمهور آمریکا در آغاز کار خود نامهای برای مذاکره نوشت، گفت: ایران با گفتمان انقلاب اسلامی، محکم و بدون تعلل و با شروط پاسخ داد که ملت ایران را هیچگاه تهدید نکنید
عزیزی با اشاره به اینکه دشمن میز مذاکره را ناجوانمردانه به میدان جنگ تبدیل کرد، گفت: اهداف دشمن تهدید و برهم زدن انسجام ملت ایران بود، اما با ایمان، وحدت، فداکاری و مدیریت رهبری، اقدام اقتدارآمیز ملت ایران پیروزی را به ارمغان آورد.
وی درس و پیام مهم این یادواره را بهرهگیری از شهدا با ایمان پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی بیان کرد.
نظر شما