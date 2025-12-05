به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی شیرازی، شامگاه پنجشنبه در آئین پنجمین سالگرد ارتحال آیت‌الله نظری خادم‌الشریعه (ره) گفت: عالم دین پرورش‌دهنده روح، هدایتگر جامعه و تاباننده نور الهی بر دل‌های مردم است و حضور او ظلمت را از وجود انسان می‌زداید.

وی با اشاره به روایات دینی که جایگاه عالم را برتر از شهید می‌دانند، افزود: عالم دین همچون ماه شب چهارده می‌درخشد و نور دانش او تاریکی را در هم می‌شکند.

نماینده ولی‌فقیه در فراجا تأکید کرد: دیدن چهره عالم، جامعه را در مسیر درست قرار می‌دهد و مردم با مشاهده چهره روحانیونی همچون آیت‌الله نظری به یاد خدا و بندگی می‌افتادند و آثار نور الهی را در سیمای او مشاهده می‌کردند.

حجت‌الاسلام شیرازی با بیان اینکه عالم دین اهل خویشتن‌داری است و از طغیان و گناه دوری می‌کند، خاطرنشان کرد: حفظ دین در رفتار، گفتار و حتی سیمای آیت‌الله نظری به وضوح دیده می‌شد.

وی ادامه داد: عالم دین از شیطان و هوای نفس پیروی نمی‌کند و تسلیم مادیات نمی‌شود و در زندگی عالمی بزرگ همچون آیت‌الله نظری هوای نفس جایی نداشت و همه اعمال و رفتار او برای خدا بود.

نماینده ولی‌فقیه در نیروی انتظامی کشور با اشاره به اهمیت مهار نفس در عالم دینی تصریح کرد: عالم دین باید تسلیم خدا باشد و آنچه در زندگی او دیده می‌شود تنها اطاعت از پروردگار است.

وی افزود: فکر، گفتار و عمل عالم دین بر اساس قرآن و روایات شکل می‌گیرد و آیت‌الله نظری نه تنها در گفتار بلکه در عمل نیز ساده‌زیست و مخلص بود.

حجت‌الاسلام شیرازی با اشاره به ویژگی‌های برجسته آیت‌الله نظری گفت: حمایت از انقلاب، دین و ولایت از مهم‌ترین شاخصه‌های این عالم ربانی بود و پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت ارتحال ایشان بیانگر جایگاه والای اوست.

وی تصریح کرد: پیوند با آیت‌الله نظری به معنای پیوند با انقلاب، ولایت و اسلام ناب محمدی است و او تمام عمر پربرکت خود را در خدمت به مردم، انقلاب و اسلام گذراند.

نماینده ولی‌فقیه در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی متعلق به مردم است و آنان بودند که آن را پدید آوردند، پاسداری کردند و امروز نیز محور و صاحب اصلی این انقلاب هستند.