پانزدهمین نمایشگاه سراسری کتاب کرمانشاه پس از هفت سال وقفه افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پانزدهمین نمایشگاه سراسری کتاب کرمانشاه بعدازظهر پنجشنبه و پس از وقفهای هفتساله، طی آئینی رسمی در محل نمایشگاه بینالمللی پارک شاهد گشایش یافت؛ رویدادی که بار دیگر شور کتاب و فرهنگ را به فضای عمومی شهر بازگرداند.
در آئین افتتاح که با حضور آیتالله غفوری نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه کرمانشاه برگزار شد، دکتر منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، دکتر محمد رشیدی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، دکتر سلیمانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و جمعی از مدیران، نویسندگان، ناشران و فعالان فرهنگی نیز حضور داشتند.
بر اساس اعلام دبیرخانه نمایشگاه، در این دوره ۳۲۰ ناشر از سراسر کشور حضور یافتهاند و بیش از ۱۳ هزار عنوان کتاب در موضوعات گوناگون، از مباحث دینی و کودک و نوجوان تا ادبیات، علوم انسانی، اجتماعی و علمی، در اختیار علاقهمندان قرار گرفته است. تنوع و گستره آثار ارائهشده، این دوره را به یکی از پربارترین نمایشگاههای کتاب استان تبدیل کرده است.
نمایشگاه سراسری کتاب کرمانشاه از همان ساعات ابتدایی افتتاح با استقبال گسترده خانوادهها، دانشآموزان، دانشجویان و فعالان فرهنگی روبهرو شد. حضور پرشور مردم در غرفهها، شور و نشاط فرهنگی ویژهای ایجاد کرد و مسئولان برگزاری نیز از مشارکت چشمگیر کتابدوستان ابراز خرسندی کردند.
این دوره از نمایشگاه با چینش موضوعی و فروشگاهی غرفهها طراحی شده تا فرآیند انتخاب و خرید کتاب برای بازدیدکنندگان تسهیل شود. بر اساس برنامه اعلامشده، نمایشگاه از ۱۴ تا ۲۰ آذرماه هر روز در دو نوبت از ساعت ۹ تا ۱۲ و ۱۵ تا ۲۰ آماده میزبانی از علاقهمندان خواهد بود.
نظر شما