هشتمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه شامگاه پنجشنبه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه و جمعی از مدیران و مسئولین استان کرمانشاه در محل نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه واقع در پارک شاهد افتتاح شد.

در این نمایشگاه 235 عنوان کتاب در قالب 25 غرفه عرضه خواهد شد.

40 ناشر از سراسر کشور در هشتمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه حضور دارند.

همچنین در این نمایشگاه 10 ناشر کرمانشاهی نیز حضور داشته و 30 غرفه از این نمایشگاه نیز به ناشران و فروشندگان کتاب کرمانشاه تعلق دارد.

در این نمایشگاه کتاب هایی با موضوعات عمومی، مذهبی، حقوقی، پزشکی، دانشگاهی و کمک آموزشی عرضه می شود.

همچنین در این نمایشگاه نمایندگانی از انتشارات امیرکبیر و دانشگاه تهران حضور دارند.

این نمایشگاه به مدت یک هفته از نهم تا 15 آذر صبح ها از ساعت 9 الی 12 و عصرها از ساعت 15 و 30 دقیقه الی 20 آماده بازدید علاقه مندان است.

برپایی نشست های تخصصی با موضوعات دینی، فرهنگی، با حضور اساتید برجسته، اجرای نمایش تعزیه خوانی و دایر کردن غرفه ای با نام مبارک پیامبر اعظم (ص) از جمله برنامه هایی است که در حاشیه این نمایشگاه برگزار می شود.

گفتنی است، در این نمایشگاه به خریداران 40 درصد تخفیف داده می شود.