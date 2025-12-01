  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۱

برگزاری پانزدهمین نمایشگاه سراسری کتاب کرمانشاه از ۱۴ تا ۲۰ آذر

برگزاری پانزدهمین نمایشگاه سراسری کتاب کرمانشاه از ۱۴ تا ۲۰ آذر

کرمانشاه- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: پانزدهمین نمایشگاه سراسری کتاب با حضور ناشران کشوری و استانی، از ۱۴ تا ۲۰ آذر در کرمانشاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماهنگی پانزدهمین نمایشگاه سراسری کتاب کرمانشاه عصر دوشنبه با حضور سلیمانی معاون سیاسی امنیتی استاندار، مظفر تیموری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، معتمدبان مشاور فرهنگی استاندار، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد.

در این نشست، مظفر تیموری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه ضمن ارائه گزارشی از آخرین روند آماده‌سازی این رویداد فرهنگی، اظهار کرد: پانزدهمین نمایشگاه سراسری کتاب کرمانشاه از ۱۴ لغایت ۲۰ آذرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی کرمانشاه برگزار خواهد شد و تمامی زیرساخت‌های لازم برای برگزاری مطلوب این رویداد مهیا شده است.

وی با اشاره به ساعات بازدید نمایشگاه گفت: علاقه‌مندان می‌توانند صبح‌ها از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصرها از ساعت ۱۵ تا ۲۰ از بخش‌های مختلف نمایشگاه بازدید کنند. تلاش ما این است که خانواده‌ها، دانشجویان، اهل فرهنگ و همه مخاطبان کتاب بتوانند در شرایط مناسب و با دسترسی آسان از این نمایشگاه بهره‌مند شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه افزود: این دوره از نمایشگاه به صورت متمرکز و با حضور ۱۲۰ ناشر کشوری و ۲۰ ناشر استانی برگزار می‌شود و بیش از ۱۵ هزار عنوان کتاب با موضوعات متنوع در معرض دید و انتخاب علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت. همچنین برای حمایت از فرآیند کتاب‌خوانی، تمامی کتاب‌ها با ۲۰ درصد تخفیف عرضه می‌شود.

تیموری در ادامه توضیح داد: برگزاری چنین رویداد گسترده‌ای بدون همکاری سایر دستگاه‌ها امکان‌پذیر نیست. در همین راستا، محورهای اصلی همکاری دستگاه‌ها شامل پشتیبانی اجرایی، همکاری در اطلاع‌رسانی، تأمین امکانات رفاهی بازدیدکنندگان و تسهیل حضور ناشران در نمایشگاه تشریح شده است.

وی همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی استان را عامل مهمی در تقویت، کیفیت‌بخشی و ارتقای سطح نمایشگاه عنوان کرد و افزود: نمایشگاه کتاب ظرفیت بزرگی برای جریان‌سازی فرهنگی در کرمانشاه است و امیدواریم با همراهی همه دستگاه‌ها، بتوانیم بهترین دوره این رویداد را رقم بزنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در پایان از استمرار جلسات هماهنگی تا روز افتتاح نمایشگاه خبر داد و گفت: تمام تلاش ما این است که این دوره از نمایشگاه کتاب کرمانشاه به عنوان یکی از پربارترین رویدادهای فرهنگی سال، در سطحی شایسته مردم فرهنگ‌دوست استان برگزار شود.

کد خبر 6674722

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها