فروش ۲۰ میلیارد ریالی نمایشگاه کتاب کرمانشاه در چهار روز نخست

مظفر تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور گسترده مردم در پانزدهمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه اعلام کرد: در چهار روز ابتدایی، فروش کتاب به رقم قابل توجه ۲۰ میلیارد ریال رسیده که بیانگر جایگاه ویژه کتاب در سبد فرهنگی شهروندان است.
وی افزود: حجم بالای بازدید و خرید در روزهای گذشته باعث شد نمایشگاه با استقبال کمنظیری مواجه شود. بر همین اساس و با تصمیم ستاد برگزاری و همراهی استانداری، زمان نمایشگاه یک روز دیگر تمدید شد و تا جمعه ۲۱ آذرماه ادامه خواهد داشت.
تیموری با پیشبینی افزایش حضور مردم در روز پایانی گفت: انتظار میرود میزان فروش نهایی این دوره فراتر از برآوردهای اولیه باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به دستاوردهای فرهنگی این رویداد اظهار کرد: نمایشگاه کتاب علاوه بر رقم قابل توجه فروش، موجب افزایش نشاط اجتماعی و ایجاد فضای پویا در جامعه شده است. کتاب نهتنها ابزاری برای ارتقای آگاهی، بلکه عاملی مهم در رشد فرهنگی به شمار میرود و استمرار چنین رویدادهایی به توسعه این فضا کمک میکند.
وی همچنین از حضور گسترده ناشران در این دوره خبر داد و گفت: نمایشگاه بهصورت متمرکز توسط مؤسسه فرهنگی نمایشگاههای تهران برگزار میشود و آثار نزدیک به ۳۲۰ ناشر کشوری در غرفهها عرضه شده است. افزون بر این، حدود ۲۰ ناشر و کتابفروشی کرمانشاهی نیز در سالن آناهیتای پارک شاهد حضور دارند.
تیموری افزود: استقبال شاعران، نویسندگان، دانشگاهیان و دانشآموزان از ویژگیهای برجسته این دوره بوده است. به گفته وی، فروش ناشران و کتابفروشیهای استان در خارج از نمایشگاه نیز طی این روزها افزایش یافته و با احتساب این بخش، مجموع فروش کتاب در استان رقم بالاتری را نشان خواهد داد.
