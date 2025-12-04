به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان شامگاه پنج شنبه در آخرین برنامه خود در گفتوگوی تلویزیونی با مردم کهگیلویه و بویراحمد، از برنامههای گسترده سرمایهگذاری در این استان خبر داد.
وی بیان کرد: در حوزه نفت و گاز، وعده سرمایهگذاری حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی داده شده که تجهیزات آن از دبی تهیه میشود و به زودی کلنگزنی این پروژهها انجام خواهد شد.
رئیسجمهور افزود: از سوی دولت، نزدیک به ۲۶ هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب شده که در استان سرمایهگذاری شود هر چند از این مقدار، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان به راه و شهرسازی، ۹ هزار میلیارد تومان به نیرو و انرژی و مابقی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش اختصاص دارد.
وی همچنین از پیشبینی ۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای سرمایهگذاران و تولیدکنندگان خبر داد و گفت: بانکها آمادگی دارند این تسهیلات را پرداخت کنند تا پروژهها به نتیجه برسد.
پزشکیان به سرمایهگذاری بخش خصوصی نیز اشاره کرد و افزود: سرمایهگذاران خصوصی اعلام آمادگی کردهاند که حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان در استان سرمایهگذاری کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به دغدغههای محیطزیستی مردم استان پرداخت و تاکید کرد: هر تصمیمی در مورد آب و سدها باید با مطالعه کارشناسی و با حضور اقتصاددانان، متخصصان کشاورزی، آبیاری و محیطزیست گرفته شود و اگر کارشناسان تشخیص دهند پروژهای برای محیطزیست مشکلساز است، از آن تصمیم برخواهیم گشت.»
رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره توسعه فرهنگی، بر تقویت مشارکت مردمی و نقش مساجد تاکید کرد و گفت: فرهنگ زمانی نهادینه میشود که مردم با باور و ایثار در صحنه باشند و دولت باید از مساجد و نهادهای مردمی حمایت کند تا بتوانند به محلات و نیازمندان خدمات برسانند.
وی در پایان از تلاشهای تیم همراه و رسانهها تشکر کرد و قول داد دولت تا حد توان در ارائه خدمات به مردم کوتاهی نکند.
