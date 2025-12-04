به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان شامگاه پنج شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه «دست هر سرمایه‌گذاری که بخواهد در کشور سرمایه‌گذاری کند را می‌بوسیم»، گفت: هر ماه با سرمایه‌گذاران جلسه داریم و موانع را برمی‌داریم، زیرا سرمایه‌گذاری به بهبود شرایط کشور کمک می‌کند.

وی با اشاره به موضوعاتی مانند سد ماندگان و خرسان ۳، تأکید کرد: در این دولت، هیچ مداخله‌ای بدون پشتوانه کارشناسی جایز نیست و اگر تصمیمی گرفته‌ایم و کارشناسان بگویند اشتباه است، بلافاصله بازمی‌گردیم.

رئیس جمهور افزود: باکی نداریم که بگوییم اشتباه کردیم و هر جا احساس کنیم تصمیم غیرعلمی گرفته‌ایم، مطمئن باشید اصلاح می‌کنیم.

وی با اشاره به رابطه دوسویه حکومت و مردم خطاب به مدیران گفت: وقتی مردم از سیستم ناراضی‌اند، حق با آنان است زیرا ما قصور کرده‌ایم و باید صادقانه و با اخلاص خدمت کنیم و حداقل مشکلات را با مردم در میان بگذاریم تا در حل آن‌ها مشارکت کنند.

پزشکیان با تأکید بر نقش مردم در حل مشکلات کشور یادآور شد: در ساخت مدارس، با کمک مردم و خیرین، مشکل ساختمان و تجهیزات را حل می‌کنیم و با مشارکت معلمان، روش‌های آموزشی را اصلاح می‌کنیم. اگر مردم ناراضی‌اند، مشکل از ماست و باید خدمتگزار آنان باشیم.

وی با اشاره به حمایت مردم در جنگ هشت ساله و جنگ دوازده روزه گفت: مردمی که با دست خالی در برابر دشمن ایستادند، لایق بهترین خدمات هستند. ما باید کاری کنیم که عزت و سربلندی کشور بازگردد و برای تحقق آن تلاش کنیم.

رئیس‌جمهور با بیان اهمیت وحدت و انسجام، افزود: با کنار گذاشتن منیت‌ها و رفتار عادلانه با همه مردم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم. مردم وقتی ناراضی می‌شوند که احساس تبعیض کنند.

وی با اشاره به مصوبات سفر خود به کهگیلویه و بویراحمد، اضافه کرد: با قدرت مصوبات را اجرا می‌کنیم و وعده‌های بی‌پایه نمی‌دهیم. پای حرفی که می‌زنیم می‌ایستیم و به یاری خدا آن را اجرا می‌کنیم.