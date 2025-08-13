افتتاح ۲۴ طرح اقتصادی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان عسکری در نشست صبح چهارشنبه شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به سفر قریب الوقوع دکتر پزشکیان به استان گفت: استان آماده سفر رئیس جمهور دولت چهاردهم به این استان است.

وی بر آماده‌سازی محتوای ارائه به هیئت دولت درباره فرصت‌های اقتصادی استان تأکید کرد و افزود: فهرست طرح‌های متقاضی سرمایه‌گذاری با جزئیات فیزیکی و تسهیلات مورد نیاز تهیه و برای سفر دولت در اختیار باشد.

معاون امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد از تهیه سیمای استان به ویژه برای ارائه به سرمایه‌گذاران خارجی تأکید کرد و ادامه داد: فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سامانه‌ای مرکز خدمات سرمایه‌گذاری بارگذاری شود.

وی از افتتاح ۲۴ پروژه اقتصادی در هفته دولت خبر داد و گفت: حجم سرمایه‌گذاری این پروژه‌ها ۲ هزار و ۱۷۳ میلیارد تومان است و میزان اشتغال‌زایی ۴۵۸ نفر است.