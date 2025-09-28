به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بوربور صبح یکشنبه در نشست با استاندار و مدیران حوزه اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به سفر آینده دکتر پزشکیان به این استان گفت: یکی از مفاهیم کلیدی و مؤثر در اقتصاد، مقوله سرمایه‌گذاری است که تأثیر مستقیم و بسزایی در معیشت و زندگی مردم دارد.

وی اظهار کرد: اولین گام اساسی در مسیر توسعه اقتصادی، تقویت و تشویق سرمایه‌گذاری است، وقتی سرمایه‌گذاری رونق یابد، به تبع آن، اشتغال پایدار و تولید ملی ایجاد می‌شود.

مدیرکل اقتصادی نهاد ریاست جمهوری با اشاره به ابنکه استان کهگیلویه و بویراحمد از ظرفیت‌های بسیار خوب و قابل توجهی در این حوزه برخوردار است و می‌تواند میزبان مناسبی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باشد، ادامه داد: باید توجه داشت که میزان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، از شاخص‌های مهم و تعیین‌کننده در سنجش وضعیت اقتصادی و ثبات سیاسی هر منطقه محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: هدایت هدفمند سرمایه‌گذاران بر اساس ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی استان، منجر به تحقق توسعه اقتصادی متوازن و پایدار برای کهگیلویه و بویراحمد خواهد شد. بنابراین، باید از فرصت بی‌نظیر سفر ریاست محترم جمهور به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم تا این مهم محقق شود.

بوربور با اشاره به ابنکه به زودی با حضور جمعی از سرمایه‌گذاران برجسته کشور، جلسه‌ای تخصصی در نهاد ریاست جمهوری برگزار خواهد شد، یادآور شد: از مدیران و مسئولان استان درخواست داریم با تعریف و آماده‌سازی «بسته‌های متنوع و جذاب سرمایه‌گذاری»، زمینه‌های لازم برای جذب و حضور مؤثر سرمایه‌گذاران را فراهم آورند تا شاهد شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد استان باشیم.