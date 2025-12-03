به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار مرتضی نظری ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از برترینهای ناحیه مقاومت بسیج قوچان در سالن فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان اظهار کرد: امروز گرد هم آمدیم تا از برترینها تجلیل کنیم اما نکتهای که همواره تأکید کردهام این است که میان بهترین شدن و بهترین کار را انجام دادن تفاوت وجود دارد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج قوچان تصریح کرد: اگرچه انجام بهترین کار در نهایت انسان را به بهترین بودن نیز میرساند اما تلاش برای بهترین شدن ممکن است گاهی انسان را از مسیر حقیقت اندکی دور کند بنابراین رسالت ما انجام بهترین کار است حتی اگر نتیجه آن فوری نباشد.
وی با اشاره به عملکرد دو سال اخیر بیان کرد: به همت بسیجیان و کارکنان سپاه این شهرستان، در سه دوره ارزیابی پاییز، زمستان و شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ قوچان موفق شد رتبههای چهارم، پنجم و ششم خراسان رضوی را کسب کند، البته این شهرستان ظرفیت بسیار بالاتری دارد و این موفقیتها تنها بخشی از توان واقعی را نشان میدهد.
نظری با قدردانی از مسئولان شهرستان برای همراهی و پشتیبانی از برنامههای سپاه افزود: هم مسئولانی که امروز حضور دارند و هم کسانی که توفیق حضور در جلسه را نداشتند در عرصههای مختلف دست ما را گرفتند و کمک کردند تا بتوانیم در مسیر خدمت به مردم قدم برداریم.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج قوچان همچنین از اصحاب رسانه شهرستان تقدیر کرد و گفت: به جرأت میتوان گفت سپاه یکی از مجموعههایی است که رابطه بسیار خوبی با رسانهها دارد و عزیزان خبرنگار نیز برنامهها و مأموریتهای بسیج را بهخوبی پوشش دادهاند که جای تشکر ویژه دارد.
وی هدف از برگزاری این مراسم را پاسداشت تلاشها و خدمات برترینهای سپاه عنوان کرد و یادآور شد: این تجلیل برگرفته از آیه شریف «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ» است یعنی اگر کسی کار نیکی انجام دهد باید بهنیکی پاسخ او را داد.
