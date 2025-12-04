نفرات برتر چهار وزن مشخص شدند/ وزیر ورزش مدال ها را اهدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از چهل و هشتمین دوره رقابت های جودو قهرمانی کشور امروز (پنجشنبه ۱۳ آذر) با برگزاری مسابقات چهار وزن پیگیری شد و نفرات برتر مشخص شدند.

احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان که با حضور در سالن شهید بهشتی مشهد مبارزات فینال را از نزدیک تماشا کرد، در مراسمی مدال های نفرات اول تا سوم را اهدا کرد.

آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون به همراه رشاد ممدوف سرمربی تیم ملی نیز از نزدیک این مسابقات را تماشا کردند و قرار است نفرات برتر به اردوهای پیش روی تیم ملی جودو ایران دعوت شوند.

نفرات برتر اوزان مختلف به شرح زیر است:

وزن ۶۰ - کیلوگرم

رقابت های این وزن با حضور ۳۶ جودوکار در گروه های مختلف برگزار شد که در پایان نفرات زیر عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند:

۱ - امیرعباس رحیمی - خراسان رضوی

۲ - محمدحسین زاده غیاث آبادی - فارس

۳ - محمدمهدی خدری - بوشهر

۳ - امیرمحمد پیروزی - خراسان شمالی

وزن ۶۶- کیلوگرم

رقابت های این وزن با حضور ۳۵ جودوکار در گروه های مختلف برگزار و در پایان نفرات زیر عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند:

۱- کیوان مهدی زاده - تهران

۲- رضا رمضانی - آذربایجان شرقی

۳- محسن محسن پور - مازندران

۳- یونس شعبانی باداتلو - خراسان شمالی

وزن ۷۳- کیلوگرم

رقابت های این وزن با حضور ۳۶ جودوکار در گروه های مختلف برگزار و در پایان نفرات زیر عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند:

۱- قاسم نوری زاده - لرستان

۲ - ابوالفضل بهرآبادی - مازندران

۳- سجاد حسین زاده - فارس

۳- امیرحسین ولی زاده - خراسان شمالی

وزن ۸۱- کیلوگرم

رقابت های این وزن با حضور ۳۷ جودوکار در گروه های مختلف برگزار و در پایان نفرات زیر عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند:

۱- الیاس پرهیزگار - خراسان رضوی

۲- محمد عباس نژاد - لرستان

۳- مهدی عباس زاده - اصفهان

۳- امیرحسین عزیزی خور - گلستان

رقابت های سه وزن باقی مانده از مسابقات قهرمانی کشور مردان روز جمعه در سالن شهید بهشتی مشهد برگزار خواهد شد تا چهره نفرات برتر سنگین وزن هم مشخص شود.