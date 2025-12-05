فرمانده سپاه بوشهر: دشمنی با استقلال و دین هدف اصلی دشمنان انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرم‌دل پنجشنبه شب در مراسم باشکوه یادواره شهید اخلاقی در روستای کوری حیاتی شهرستان جم با حضور مسئولان، خانواده‌های شهدا و اقشار مختلف مردم، به تبیین جایگاه شهدا و اهمیت دشمن‌شناسی پرداخت.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و حضور مردم در صحنه گفت: دشمن در این مدت امیدوار بود با فشار بر مردم و ایجاد یأس، به اهداف شوم خود برسد، اما مردم با حضور در میدان، نه تنها از کشور دفاع کردند بلکه با ایستادگی مقابل آمریکا و اسرائیل، وفاداری خود به رهبری و انقلاب را نشان دادند.

سردار خرم‌دل تصریح کرد: دشمن توان ادامه جنگ بیش از ۱۲ روز را نداشت و امروز نیز باید بدانیم دشمن اصلی ما همان‌هایی هستند که همواره علیه استقلال، امنیت و ارزش‌های دینی کشور ما فعالیت کرده‌اند؛ آمریکا، اسرائیل و انگلیس.

فرمانده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر افزود: ضروری است که در داخل، هرگز دچار تفرقه نشویم و پیام وحدت، همبستگی و اعتماد ملی از رسانه‌ها و شبکه‌های اطلاع‌رسانی به خوبی منتقل شود.

وی افزود: دفاع از مظلومان جهان آرمان انقلاب اسلامی است و همه شهدا اگرچه در ظاهر زندگی عادی داشتند، اما با سبک زندگی شهیدگونه خود، پیام روشنی برای نسل امروز گذاشته‌اند. آنها به ما می‌آموزند که آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان هیچگاه دوست ما نبوده و نیستند و ادامه مسیر انقلاب نیازمند هوشیاری و اعتماد کامل به رهبری و ملت است.

سردار خرم‌دل یکی از مهم‌ترین اهداف برگزاری چنین برنامه‌هایی را دشمن‌شناسی و تقویت روحیه ایستادگی و آگاهی ملی دانست و تأکید کرد: ما با شناخت دقیق از اهداف دشمن و پیروی از راه شهدا می‌توانیم استقلال و امنیت کشور را حفظ کنیم و در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی ثابت قدم بمانیم.

در پایان این مراسم از کتاب زندگینامه شهید محمد اخلاقی به نویسندگی حاج احمد موحد رونمایی شد.