بازداشت رئیس حزب «جبهه خلاص ملی» تونس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، پلیس تونس امروز (پنجشنبه) احمد نجیب الشابی، رئیس جبهه خلاص ملی و از چهرههای برجسته مخالفان سیاسی را در رابطه با پرونده «توطئه علیه امنیت کشور» بازداشت کرد. خانواده الشابی خبر بازداشت را تأیید کردهاند.
هیفاء الشابی، وکیل و دختر نجیب الشابی، اعلام کرد که پدرش به زندان منتقل شده و امکان اعتراض به حکم وجود دارد، اما در پروندههای مرتبط با تروریسم اعتراض مانع اجرای حکم نمیشود.
نیروهای امنیتی تونس از سهشنبه منزل الشابی را محاصره کرده بودند تا زمینه بازداشت فراهم شود.
الشابی ۸۲ ساله از دههها پیش از دوران بورقیبه و بنعلی تا امروز از چهرههای شاخص مخالفان سیاسی در تونس محسوب میشود.
الشابی در گفتوگویی با شبکه الجزیره، احکام صادره علیه مخالفان را «ناعادلانه و مبتنی بر اتهامات ساختگی» خواند و تأکید کرد که محاکمهاش را تحریم کرده زیرا «قضات تحت امر حکومت هستند».
پرونده «توطئه»
طی روزهای اخیر، چندین مخالف دیگر از جمله وکیل عیاشی الهمامی (۵ سال زندان) و فعال سیاسی شیماء عیسی (۲۰ سال زندان) نیز بازداشت شدهاند.
دادگاه تجدیدنظر هفته گذشته بیشتر احکام صادره علیه دهها سیاستمدار، فعال و تاجر بازداشتشده از فوریه ۲۰۲۳ را تأیید کرد؛ احکامی که در برخی موارد تا ۴۵ سال زندان را شامل میشود.
حکومت تونس این افراد را به تلاش برای براندازی نظام و فروپاشی نهادهای دولتی متهم کرده، در حالی که مخالفان میگویند این پروندهها سیاسی و ساختگی است و دستگاه قضائی تحت فرمان دولت عمل میکند.
