تشکیل گروه ویژه از کارآگاهان پلیس برای دستگیری سارقان طلا فروشی فردیس

سرهنگ ناصر اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج ضمن اعلام گزارش چگونگی وقوع سرقت طلا فروشی در فردیس کرج از تشکیل گروه ویژه کارآگاهان پلیس استان تهران برای شناسایی و دستگیری سارقان مسلح خبر داد.

وی با اشاره به اینکه در پی وقوع سرقت مسلحانه طلا فروشی در فردیس کرج برخی از رسانه ها اخبار کذب و نادرست انتشار دادند در تشریح چگونگی وقوع این حادثه گفت: عصر روز یکشنبه شانزدهم اسفند ماه ساعت 19 و19 دقیقه در پی تماس تلفنی شهروندی با مرکز فوریتهای پلیسی 110 شهرستان کرج مبنی بر وقوع سرقت مسلحانه طلا فروشی در ورودی پاساژ پرنس فلکه دوم فردیس، بلافاصله ماموران کلانتری 23 فردیس در محل مورد نظر حاضر شدند.

این مسئول با اعلام اینکه زمانی گزارش حادثه به پلیس اطلاع داده شده بود که سارقان از صحنه متواری و آثاری از خود بر جای نگذاشته بودند، خاطرنشان کرد: در بررسی های اولیه و تحقیقات از صاحب مغازه و شاهدان موضوع مشخص شد شش سارق نقابدار که سه نفر از آنها به صورت مسلح مشاهده و وارد اولین مغازه طلا فروشی در سمت چپ پاساژ شده و با تهدید صاحب طلا فروشی و افراد حاضر در مغازه، بخشی از طلاهای موجود در ویترین مغازه راسرقت بردند.

سرقت در کمتر از چهار دقیقه انجام شد

اصلانی با اشاره به اینکه در این حادثه به صاحب طلا فروشی و هیچ فرد دیگری آسیب نرسیده است، بیان داشت: این سرقت در کمتر از چهار دقیقه صورت گرفته و سارقان بلافاصله با دو خودرو از صحنه متواری شدند و بنا به گفته صاحب طلا فروشی حدود 14 کیلوگرم طلا سرقت شده که این موضوع باید از سوی کارشناسان بررسی و تایید شود.

رئیس پلیس شهرستان کرج بیان داشت: در پی وقوع سرقت مسلحانه طلافروشی، با دستور سردار اکبر شاهی فرمانده انتظامی استان تهران، تیم ویژه ای از کارآگاهان پلیس استان تهران تشکیل و در جستجوی تبهکاران فراری هستند و تاکنون با پیگیریهای انجام شده، یکی از خودروهایی که سارقان در سرقت طلافروشی از آن استفاده کرده بودند ، کشف شده که در بررسی ها مشخص شد خودروی مورد نظر سرقتی است.

وی با اشاره به اینکه شناسایی و دستگیری سارقان مسلح، تحت پیگیری ویژه پلیس استان تهران قرار گرفته، ابراز امیدواری کرد که با تلاش شبانه روزی ماموران انتظامی و اطلاعات و اخبار مردمی امید می رود در آینده نزدیک متهمان شناسایی و دستگیر شوند.