سرقت خونین طلافروشی در مشهد با دستگیری قاتلان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مقارن ساعت ده و چهل پنج دقیقه صبح روز چهارشنبه ششم آبان ماه دو سارق مسلح با دستبرد به یک مغازه طلافروشی واقع در بولوار شهید مفتح مشهد صاحب مغازه را از ناحیه قفسه سینه مورد اصابت چاقو قرار دادند و دو کیلو و ۲۵۰ گرم طلا و ۴۰ سکه طلا را به سرقت بردند.

سارقان مسلح که در این سرقت سلاح گرم به همراه داشتند با وارد کردن ضربات چاقو به «مجید احمد نیا» صاحب طلا فروشی وی را به قتل رساندند و صحنه جرم را به همراه طلاهای مسروقه با یک دستگاه پراید ترک کردند.

با حضور نیروهای انتظامی در محل حادثه و بررسی صحنه جرم پرونده ویژه ای برای شناسایی سارقان قاتل در دستور کار قرار گرفت که خوشبختانه این تلاش ویژه در کمتر از شش ساعت منجر به شناسایی سارقان متهم به قتل و در فاصله زمانی کمتر از ۲۴ ساعت منجر به دستگیری آنها شد.

این دو سارق ۳۱ و ۲۴ ساله که حالا اتهام قتل نیز به پرونده آنها افزوده شده است هر دو متاهل بود و یکی از آنها دارای مدرک دیپلم و دیگری دارای مدرک سیکل است که به مواد مخدر نیز اعتیاد دارد.

سرقت با سلاح گرم و خودروی کرایه ای

فرمانده انتظامی خراسان رضوی در همین رابطه طی نشستی که شامگاه جمعه با حضور متهمان، اصحاب رسانه و اولیای دم و بازپرس ویژه قتل برگزار شد در تشریح جزئیات این جنایت اظهار کرد: دو متهم دستگیر شده ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ششم آبان ماه با هدف سرقت وارد یک مغازه طلا فروشی واقع در بلوار شهید مفتح مشهد شدند.

سرتیپ دوم بهمن امیری مقدم در این راستا توضیح داد: یکی از سارقان اهل یکی از شهرستان‌های شمالی و دیگری اهل مشهد مقدس است که یکی از آنها ۳۱ ساله، متاهل و دارای مدرک دیپلم و دیگری ۲۴ ساله، متاهل و دارای مدرک سیکل و اعتیاد است.

وی بیان کرد: سارقان با خودرویی که روزانه ۵۰۰ هزارریال به اجاره خود در آورده بودند و با بکارگیری یک عدد اسلحه کمری ویک قبضه اسلحه شکاری «وینچستر» و همچنین چاقو در حالیکه چهره خود را با ماسک و کلاه نقابدار پوشانده بودند به این مغازه دستبرد زدند.

وی افزود: سارقان بیش از ۴۰ دقیقه در طلا فروشی حضور داشتند و متاسفانه پس از قتل صاحب طلا فروشی دو کیلو و ۲۵۰ گرم طلا و ۴۰ سکه پارسیان را به سرقت بردند.

حمله با هدف قتل

فرمانده انتظامی خراسان رضوی با بیان اینکه سارقان متاسفانه با عملی غیر انسانی قتل جوان ۳۴ ساله و تنها فرزند ذکور خانواده را در طلا فروشی رقم زدند بیان کرد:با وجود اینکه ضربه به چاقو با احتمال ایجاد رعب و وحشت و یا جلوگیری از مقاومت صاحب طلا فروشی مفروض بود اما واقعیت و اعتراف سارقان حاکی از حمله با هدف قتل دارد.

امیری مقدم بیان کرد: متاسفانه این جنایت تنها با زدن چاقو به قلب صاحب مغازه ختم نشده بلکه آنها با نشستن بر روی بدن مقتول با هدف جان سپردن وی دست به این جنایت زدند.

وی افزود:با وجود اینکه ماموران انتظامی پس از اعلام سرقت مقارن ساعت۱۰/۴۵دقیقه درمحل وقوع جرم حاضر شدند اما سارقان با یک دستگاه خودرو که پلاک آن را مخدوش کرده بودند از محل جنایت گریختند و متاسفانه صاحب این طلا فروشی نیز پیش از رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست داد.

شناسایی مجرمان درشش ساعت

فرمانده انتظامی خراسان رضوی در ادامه تشریح جزئیات این حادثه بیان کرد: با تلاش نیروهای انتظامی و پلیس آگاهی خوشبختانه ظرف مدت شش ساعت مجرمان شناسایی و در بازه زمانی کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه مجرمان قبل از اقدام به جنایت در طی روز های گذشته نسبت به شناسایی این مغازه اقدام کرده بودند بیان کرد: این دو متهم بیش از سه روز به این مغازه و محل مورد نظر تردد و مراجعه داشتند.

وی افزود: همچنین این دو متهم بیش از ۴۰ دقیقه در مغازه طلا فروشی حضور داشتند که متاسفانه شیوه جمع آوری طلا ها توسط آنها و اعمال مجرمانه آنها نظر هیچ یک از عابران و شهروندان را به خود جلب نکرده بود.

نمایش صحنه قتل

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که با حضور خانواده مقتول و اولیای دم و همچنین سید جواد حسینی بازپرس ویژه قتل برگزار شدفیلم سرقت مسلحانه از طلافروشی و نحوه سرقت به نمایش گذاشته شد.